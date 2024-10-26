Почти три года прошло с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Евросоюз ввёл в отношении страны-агрессора 14 пакетов санкций. Список запрещённых для ввоза товаров растёт, но на двух работающих в Латвии пограничных контрольно-пропускных пунктах с Россией — в Терехово и Гребнево — в очередях стоят тысячи грузовых машин, сообщает Латгальская студия Латвийского радио 4.

С начала полномасштабной войны в Украине и введения различных санкций против РФ поток грузов в Терехово, по словам заместителя начальника латвийского таможенного пункта Ирины Голубовой, не то что не стал меньше — лишь увеличился. На момент интервью в очереди здесь стояло 1020 машин. И это КПП, где очередь машин в Россию движется быстрее всего.

Двух площадок на 200 машин каждая, очевидно, не хватило — часть грузовых фур ожидает на обочине шоссе. Встав в очередь и взяв талон, водители примерно представляют, сколько времени уйдет на ожидание, поэтому иногда отлучаются, оставив груз, даже на несколько дней.

"Если в октябре 2022 года было 200-300 машин, в октябре 2023-го — 400-500, то теперь уже чуть больше 1000", - отметила она.

В среднем в сутки границу в направлении России после досмотра и проверок пересекает около 170 грузовиков.

По наблюдению Ирины Голубовой, сейчас в очереди стоят водители из Литвы и Латвии, есть и из Сербии. Но нехарактерно много и среднеазиатских грузоперевозчиков, потому что КПП Терехово сейчас используют перевозчики всех стран ЕС, Центральной Азии и России:

"Потому что поток товаров между двумя регионами РФ не прерывается — это Москва и Калининградская область. Если говорить о вывозе товаров с территории ЕС, то в основном это продукты питания, конечно, в топе у нас алкоголь, вывозят с территории альянса и медицинские товары" , - рассказала она.

Курманбек из Кыргызстана стоит на границе третьи сутки и предполагает, что ещё придется ждать 8-9 дней. Водитель рассказывает, что его коллега в прошлый раз ждал 15 суток.

В очереди на погранпункте в Гребнево стоит около 1000 машин. В отдельные дни транспорт вдоль дороги растягивается в на 20 километров. Как приходится практически жить на границе, рассказывает водитель из Сербии, повстречавшийся в центре Карсавы.

"Мы только приехали, наверное, где-то 10 суток придётся стоять. Стоим на дороге — а что делать, подъехали кофе выпить, продуктов купить, и обратно на стоянку. Там есть две стоянки, они все заполнены", - отметил водитель.

Неудобства от очереди фур, кроме водителей, испытывают и жители Карсавы, так как машины занимают часть улиц городка.

В этом году с пошлины за использование дорог госбюджет уже получил 22,5 миллиона евро, в прошлом году сумма составила 31 миллион. Со следующего года планируют снова увеличить пошлину. В опубликованном в октябре макроэкономическом прогнозе указано: ежемесячно страны ЕС экспортируют в Россию товаров на сумму свыше двух миллиардов евро. Вопрос о закрытии границе с Россией правительством Латвии не рассматривается.

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