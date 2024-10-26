В понедельник, 28 октября, латвийский министр экономики Виктор Валайнис ознакомит правление представляемого им Союза зеленых и крестьян (СЗК) с планом по ограничению роста цен на продукты питания, сообщили агентству ЛЕТА в объединении партий.

Валайнис предложит несколько решений по снижению цен на продукты питания в супермаркетах.

"Ценовая политика супермаркетов, их отношение к потребителям и производителям достигли предела, который очень близок к вседозволенности, и это необходимо пресечь. Почти каждую неделю мы сталкиваемся с новым повышением цен на продукты питания, которое не имеет объективного обоснования", - сказал министр, отметив, что аргументы, которые когда-то использовались для повышения цен, в частности, удорожание энергоресурсов, сегодня "не выдерживают никакой критики".

CЗК обещает предоставить более подробную информацию о плане снижения цен и его реализации после рассмотрения на заседании правления.

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