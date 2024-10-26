Расходы латвийского Министерства обороны в 2025 году запланированы в размере 1,357 млрд евро, и основными приоритетами будут закупка вооружения и создание линии обороны на восточной границе, говорится в документах, поданных Министерством обороны в парламент, который рассматривает проект госбюджета на следующий год.

Для основных оборонных функций запланировано 1,35 млрд евро, а для реализации проектов и мероприятий с софинансированием ЕС и с другой иностранной финансовой помощью - 4,66 млн евро.

Основными направлениями деятельности Минобороны в 2025 году станут дальнейшее развитие возможностей Национальных вооруженных сил (НВС), таких как противовоздушная оборона, использование беспилотных летательных аппаратов, дальнобойной артиллерии, боевых машин пехоты. Приоритетной задачей также будет дальнейшее укрепление линии обороны на восточной границе Латвии.

Также Минобороны намерено развивать местную оборонную промышленность, обеспечивать основные операционные потребности НВС, содействовать инновациям и разработке новых продуктов для оборонного сектора и развивать военную инфраструктуру, в том числе военный полигон "Селия".

В следующем году планируется начать расширение структуры НВС, увеличив в будущем численность личного состава до 31 000 солдат и 30 000 обученных и экипированных военнослужащих запаса.

Также в 2025 году будут продолжены обучение украинских военнослужащих и передача материально-технических средств Украине.

Прогноз расходов Минобороны на 2026 год составляет 1,559 млрд евро.

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