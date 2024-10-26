Латвия отказала в предоставлении убежища гражданину России, который прожил здесь 38 лет. По словам просителя латвийского убежища, он боится, что Россия отправит его воевать в Украину. Об этом свидетельствует опубликованное решение Административного районного суда.

В начале этого года Государственная пограничная служба получила заявление от гражданина России с просьбой о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.

В заявлении и на первоначальном интервью мужчина указал, что проживал в Латвии 38 лет на основании разрешения на постоянное жительство. После начала войны в Украине у него был отнят статус жителя Латвии.

В Латвии у него двое детей и квартира. С Россией его ничто не связывает, кроме того, что он родился в Санкт-Петербурге. Также он указал, что на территории России у него никогда не было родственников.

Мужчина просил оставить его в Латвии и помочь оформить действительные документы на проживание, так как на территории России его призовут в армию, а затем отправят на войну. Он не хочет "воевать с братским народом".

Летом Управление по делам гражданства и миграции отказало ему в статусе беженца и альтернативном статусе в Латвии, и он обратился в суд.

Суд установил, что сотрудники Государственной пограничной службы в 2023 году задержали заявителя, который находился в Латвии без действующей визы или разрешения на жительство и с 18 июня 2020 года не имеет законного статуса в Латвии.

После помещения в центр для соискателей убежища мужчина без предупреждения покинул учреждение. В другой раз он вернулся в центр в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя агрессивно, не подчинялся законным требованиям сотрудников центра и охраны. Государственная пограничная служба задержала его, поскольку после освобождения из заключения он находился в Латвии как гражданин России без действующей визы или разрешения на жительство.

Из пояснений заявителя суд сделал вывод, что, хотя он подтверждает своё нежелание воевать против Украины, выражая таким образом протест против войны в Украине, он также ясно и однозначно заявил о своей политической нейтральности и нежелании участвовать в политической деятельности. Поэтому нет оснований утверждать, что, вернувшись в Россию, заявитель мог бы подвергнуться преследованию из-за своих политических взглядов.

Суд также пришел к выводу, что нет оснований полагать, что, вернувшись на родину, заявитель мог бы столкнуться с пытками, бесчеловечным или унижающим достоинство наказанием.

Учитывая вышесказанное, суд отклонил заявление мужчины о выдаче благоприятного административного акта, который предоставил бы ему статус беженца или альтернативный статус в Латвии.

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