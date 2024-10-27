В ночь на воскресенье, 27 октября, Латвия перешла с летнего на зимнее время. Стрелки часов были переведены на один час назад.

Таким образом, ночь на воскресенье фактически была на час длиннее, чем другие ночи. Весной 2025 года этот дополнительный час будет снова "вычтен" при переводе часов вперед.

Министерство экономики заявляет, что на уровне Евросоюза пока не достигнуто единое видение новых условий относительно перевода времени два раза в год, поэтому по-прежнему действует утвержденный ранее порядок - летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября.

Переход на летнее время и обратно в Латвии определен постановлением Кабинета Министров от 26 октября 2010 года

Летнее время было впервые введено в Латвии в 1981 году. С 1997 года летнее время действует с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября.

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