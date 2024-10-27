В связи с продолжающейся модернизацией пассажирской инфраструктуры VAS "Latvijas dzelzceļš" с 25 октября открыты новые модернизированные пассажирские платформы на семи железнодорожных станциях на линии Рига-Скулте - Вецаки, Калнгале, Гарциемс, Гарупе, Пабажи, Звейниекциемс и Скулте, сообщает пресс-служба LDZ.

Ранее на железнодорожной линии Рига-Скулте были модернизированы платформы на остановочных пунктах Земитани, Саркандаугава, Мангали, Зиемельблазма, Вецдаугава (все они находятся в черте Риги).

Кроме того, на Елгавском направлении пассажирам доступны модернизированные перроны на остановочных пунктах Биерини/Детская больница, Туриба, Тирайне, Яунолайне, Далбе и Озолниеки.

Таким образом, теперь пассажирам доступны 18 модернизированных остановочных пунктов: шесть из расположены на линии Рига-Елгава, а 12 - на линии Рига-Скулте.

Как отмечает пресс-служба LDz, компания усилила возможности управления проектами и контроля за строительством, активно работая со стрйподрядчиками на протяжении всего строительного сезона, чтобы ввести в эксплуатацию как можно больше модернизированных пассажирских платформ.

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