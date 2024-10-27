Недавно скончавшийся адвокат Марис Каспаровичс завещал 74 146 долларов США (68 489 евро) на стипендии малообеспеченным латвийским студентам, сообщили агентству LETA в "Vītolu Fonds".

В самом конце Второй мировой войны семье Каспаровичей удалось попасть на последний военный корабль, отправлявшийся из Вентспилса в Любек (Германия). Прибыв в Германию, они попали в лагерь для беженцев, где прожили пять лет, после чего семья переехала в США.

Марис Каспаровичс изначально интересовался химией, а позже сменил специальность и стал изучать электронику. Затем он попробовал свои силы в военной промышленности – на предприятии, производившем корабли, самолеты и подводные лодки.

В 2003 году Каспаровичс вернулся в Латвию. Адвокат скончался в начале сентября этого года. Еще до своей смерти часть своих многолетних накоплений юрист завещал фонду - Vītolu Fonds.

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