Рижская дума планирует выделить дополнительно 3 млн евро на содержание столичных улиц и общественных территорий, предусматривает проект решения, одобренный на этой неделе комитетом по вопросам сообщения и транспорта.

Департамент внешнего пространства и мобильности в рамках программы "Обслуживание городских транспортных сооружений" просил выделить 4,5 млн евро из инвестиционной программы самоуправления на восстановление асфальтового покрытия улиц.

Департамент также просил в рамках этой программы увеличить расходы на текущие работы по содержанию улиц на 1,034 млн евро, в том числе 257 666 евро предназначены для зимнего содержания улиц 3-й категории, 275 484 евро - для очистки от снега пешеходных переходов на перекрестках, 480 314 евро - для ликвидации выбоин на дорожном покрытии во время текущего ремонта улиц Бривибас, Териню и Вайдавас, а 20 574 евро - для ремонта и обновления элементов благоустройства, таких как скамейки, урны и объекты окружающей среды.

По программе "Благоустройство и содержание внешнего пространства и ремонт внутренних кварталов и подъездных путей" департамент запросил дополнительно 1,96 млн евро, в том числе 1,76 млн евро на зимнюю уборку тротуаров и 141 700 евро на централизованный сбор и вывоз листьев.

Еще 53 973 евро необходимы для устранения ущерба, причиненного июльской бурей - удаления пней, сбора и вывоза поваленных ураганом деревьев и веток, а также для восстановления поврежденной детской площадки в парке Анниньмуйжас.

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