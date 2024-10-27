У новых электропоездов Škoda обнаружились очередные недостатки. Как заметило Латвийское радио, спустя всего несколько месяцев эксплуатации в поездах, купленных за 238 млн евро, некоторые окна начали запотевать. Предприятие Pasažieru vilciens признает, что брак констатирован у десятков окон, сообщает rus.LSM.lv.

Мелкие капли, которые образуются на отдельных стеклах в новых чешских электропоездах, не стереть ни с внутренней, ни с внешней стороны: они образуются между стеклами. Какое-то окно запотело частично, какое-то — полностью. По наблюдениям Латвийского радио, это происходит и в теплую, и в холодную погоду.

"Одна из возможных причин (но это гипотеза, это еще нужно проверить) — то, что эти окна, на которых возникает конденсат, потеряли герметичность, потому что стеклопакет — это, по сути, две параллельные стеклянные поверхности, между которыми находится газ. Он сделан так, что туда не может попасть воздух снаружи", — говорит глава лаборатории Института численного моделирования Латвийского университета Андрис Якович.

Он допускает, что газа между проблемными окнами могло не быть с самого начала: "eсли то, о чем я говорю, действительно стало причиной запотевания, то это по существу — существенный дефект производителя. Этот дефект может возникнуть при несоблюдении технологии производства, он может возникнуть при транспортировке, если пакет или окно при перевозке сильно деформировались. Сложно сказать".

На предприятии Pasažieru vilciens сообщили, что уже проинформировали производителя - Škoda Vagonka - о дефекте, и тот по гарантии начал менять окна.

"По сути, это возникло в процессе производства окон. Дефект проявился не сразу, а в основном во время эксплуатации поездов, когда был пройден определенный километраж. У нас есть информация о десятках окон. Общее количество окон во всех электропоездах — почти 3 000, так что мы не можем сказать, что это такая распространенная проблема во всех поездах", — прокомментировал представитель Pasažieru vilciens Эдгар Бутанс.

Он заверил, что запотевание окон на безопасность поездки никак не влияет. Все бракованные стекла производитель обязался заменить до конца ноября.

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