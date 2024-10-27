Министерство иностранных дел Латвии выражает серьезную обеспокоенность выводами международных и местных независимых наблюдателей относительно парламентских выборов в Грузии, которые прошли 26 октября. "Выборы проходили в условиях заметной политической поляризации, напряженности между политической властью и оппозицией", отмечает латвийский МИД.

"В то же время, особенно учитывая ситуацию, следует приветствовать большой интерес грузинского народа к этим выборам - как высокую явку избирателей, так и заинтересованность грузинской общественности в их ходе и исходе", - сообщает МИД.

"Наблюдатели высказали мнение о серьезных нарушениях в предвыборный период и в день выборов, к которым относятся: запугивание оппозиции, вмешательство в избирательный процесс, масштабное использование административного ресурса, давление на избирателей и запугивание избирателей, а также массовые нарушения тайны голосования и другие нарушения.

Латвия призывает ответственные учреждения Грузии немедленно расследовать выявленные нарушения и обеспечить доверие местного и международного сообщества к избирательному процессу и защиту основных прав граждан. Правительство Грузии и правоохранительные органы должны уважать право граждан Грузии выражать свое мнение на выборах, проводимых в соответствии со всеми демократическими принципами. Результаты выборов должен судить народ Грузии", сказано в заявлении МИДа Латвии.

Латвийский МИД продолжит внимательно следить за развитием событий в Грузии.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !