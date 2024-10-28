Больницам нужно разрешить покупать лекарства в обход латвийских оптовиков. Об этом в интервью Латвийскому радио заявил глава правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Нормундс Станевичс.

Он пояснил, что сейчас больницам не разрешено покупать лекарства напрямую у производителей. Им приходится закупать лекарства у латвийских оптовиков, что, в свою очередь, влечет за собой дополнительные расходы.

Станевичс отметил, что в Латвии есть незарегистрированные лекарства, которые необходимо ввозить для лечения редких заболеваний.

"Бывает, оптовик говорит - доставим, но это будет стоить 100 евро - хочешь покупай, не хочешь – не покупай. Мы не можем себе позволить не покупать. Это значит, что мы не можем контролировать цены", - пояснил Станевичс.

Глава правления RAKUS считает, что и более низкие цены, и безопасность с точки зрения резервов можно было бы обеспечить, если бы больницам разрешили закупать лекарства напрямую у производителя. Например, Восточная больница могла бы образовать какое-то ведомство с другой университетской больницей, которая будет закупать лекарства и для себя, и региональных больниц.

Он пояснил, что за предыдущие два года в Восточной больнице было закуплено лекарств на сумму 19,7 млн ​​евро, но закупки медикаментов на следующие два года обойдутся в 26 млн евро, что почти на 32% больше.

По словам Станевичса, влияние увеличения числа пациентов на рост цен составляет всего 3%, что также можно объяснить более эффективной работой. При этом необходимо учитывать ограничения на закупку лекарств.

По прогнозам руководителя больницы, в следующем году условия будут очень тяжелыми, поскольку расходы хоть и увеличатся, но доходы при этом — нет. Как отметил Станевичс, по этой причине совместно с Минздравом придется искать решения, среди прочего, возможно, придется поговорить о приоритетности пациентов и, возможно, о создании новых очередей.

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