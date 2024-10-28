В прошлом году среднюю школу окончили 10 300 детей. 700 из них не получили аттестат о среднем образовании. Между тем, 9-й класс в прошлом году окончили 20 100 учеников. 1400 из них не получили аттестат об основном образовании. Это вполовину больше, чем годом ранее. Во втором по величине городе Даугавпилсе на второй год остались около полусотни девятиклассников, причем трое из них остаются на второй год третий раз подряд. Об этом сообщает LSM.lv.

Даугавпилсская средняя школа государственного значения - одна из школ города, которой, по словам директора Илмарса Зучикса, приходится иметь дело с учениками, которые остаются на второй год. Правда, их число сравнительно невелико. "Это несколько детей, которые в прошлом году пришли к нам в 9-й класс, уже с плохими оценками. В прошлом году их было шесть, сейчас - четыре. Из более чем 140 детей, которые учились в 9-х классах, доля оставшихся на втрой год была небольшой - всего четверо", - отметил Зучикс.

Причины остаться на второй год в основном социально-экономические, отсутствие мотивации к обучению, пробелы в знаниях, которые начинают проявляться в младших классах. Каждый случай индивидуален.

"В предыдущем образовательном учреждении они уже оставались на второй год и не закончили 9-й класс. В конкретном случае это дети из украинских семей, которые приехали из Резекне, переехали в середине года и уже с недостаточными оценками и остались на второй год", - сказал Зучикс.

Для того, чтобы получить аттестат об основном образовании, ученики 9-го класса должны сдать три централизованных экзамена: по латышскому языку, математике и иностранному языку. К украинским детям-беженцам подход чуть более индивидуальный, сообщила заместитель директора по вопросам образования Диана Захаревича.

"У нас учились трое украинских детей, двое экзамены сдали с помощью мер поддержки, а математику они сдавали на украинском языке, была такая возможность, и они ее выбрали. Один мальчик не сдал английский, потому что мы не смогли ничего сделать за полгода", - сказала она.

Остальные ученики 9-го класса, один из которых сядет на скамью второгодника уже третий год подряд, испытавали больше трудностей с математикой. Нередко свою роль играет и плохое знание латышского языка.

"В билингавльных классах, в классах национальных меньшинств, где были такие проблемы с языком, потому что в наши дни задания довольно большие и сложные, навыки чтения очень важны, чтобы успешно сдать экзамены. Поэтому мы сейчас делаем все возможное, чтобы убедиться, что дети хорошо понимают условия заданий и чтобы знание языка не стало препятствием для успешной сдачи экзаменов", - пояснила Захаревича.

В целом в Даугавпилсе на второй год остались около полусотни девятиклассников, трое из них даже повторно, подтвердила заместитель руководителя Управления образования Инара Спринджука.

"Речь идет примерно о 50 детях, среди которых есть и те, кто не сдал экзамены повторно, и те, кому не повезло в этом году. Особенно ситуация может осложниться тем, что в этом году им нужно было преодолеть 10-процентный барьер на экзаменах, а в следующем - 15-процентный. Не хотелось бы их потерять, потому что очень часто у них пропадает желание ходить в учебное заведение, по закону они должны там быть, но индивидуально бывает по-разному. Дети иногда отмахиваются, поэтому мы в самоуправлении решили уделить особое внимание этим девятиклассникам. Потому что ситуации в семьях и готовность детей к школе, как правило, отличаются. Это может стать вызовом для нас в муниципалитете в этом году - очень серьезно подойти к проблеме, чтобы количество учеников, не сдавших экзамены в 9-м классе, было как можно меньше", - пояснила она.

Понимая, что требования на экзаменах будут повышаться, Даугавпилсская средняя школа государственного значения выявляет этих так называемых детей из группы риска и работает над созданием специальной группы поддержки из учителей, психологов и логопедов, сообщил Илмарс Зучикс.

"Мы сейчас провели исследование учеников 9-го класса, и было выявлено более 20 детей, которым необходима различная поддержка и они будут ее получать индивидуално. В этом году мы будем оказывать ее в индивидуальном порядке, так что нам нужно определить где-то весной, но мы будем ее предоставлять в течение всего года", - подчеркнул он.

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