Около трети родителей, а именно 38%, боятся рисков физического насилия в детских спортивных секциях - такие результаты показал проведенный организацией Mammamuntetiem.lv опрос. Эти данные в понедельник привела представитель фонда Centrs Dardedze Анда Авена.

Опрос также показал, что 52% родителей беспокоят риски эмоционального насилия в детских спортивных секциях, а 35% родителей опасаются риска сексуальных домогательств.

Важнейшей задачей является "революция" в понимании общества того, что предотвратить насилие может каждый, кто своевременно обратит на это внимание, считает директор Департамента спорта Министерства образования и науки Александр Самойлов.

За последний год было несколько случаев, когда Государственная полиция направила в прокуратуру материалы для предъявления обвинений тренерам за возможное сексуальное насилие над воспитанниками.

Для улучшения ситуации руководители спортивных школ и спортивные специалисты были проинформированы о системе, по которой дети могут сообщать о таких ситуациях и куда можно обратиться за помощью. Дополнительно этот вопрос был включен в курсы повышения квалификации, которые педагоги обязаны пройти.

Директор Департамента спорта также выразил надежду, что объединение Латвийской академии спортивной педагогики и Рижского университета Страдыня улучшит обучение новых учителей.

Что касается вопроса о том, обязана ли администрация учебного заведения, получив информацию о возможных нарушениях, обращаться к правоохранительным органам, Самойлов отметил, что это зависит от ситуации.

"Все участвующие стороны должны работать вместе, чтобы проводить превентивные меры, чтобы такие случаи больше не повторялись," — считает Самойлов.

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