Несколько экологических организаций направили открытое письмо премьер-министру Эвике Силине с просьбой остановить изменения, предложенные Министерством сельского хозяйства в правилах вырубки леса.

В октябре министерство вынесло на общественное обсуждение изменения в двух регламентах — о вырубке деревьев в лесу и об учёте данных о лесах и информации в государственном реестре лесов. И хотя формально цель изменений — снизить административное бремя и оптимизировать требования к сбору данных, эти изменения фактически приведут к расширению вырубки лесов и окажут негативное влияние на окружающую среду, рассказал в интервью ReTV председатель Латвийского общества орнитологов Виестурс Керус.

"В настоящее время максимальная площадь сплошной вырубки ограничена двумя гектарами, но теперь её хотят увеличить до пяти. Также отменяется норма, запрещающая проводить сплошные вырубки на соседних участках, если их совокупная площадь превышает разрешённые размеры. Другими словами, создаётся лазейка, позволяющая не соблюдать установленные ограничения. Помимо этого, правила выборочных рубок тоже изменяются: если раньше можно было вырубать участки до 0,2 гектара, то теперь разрешено открывать просветы до половины гектара, что уже не будет считаться сплошной вырубкой", — отметил Керус.

Изменения предполагают не только расширение площадей сплошной вырубки, но и сокращение возраста вырубаемых лесов, расширяя определение "непродуктивных" лесов. Например, лес из сосен или берёз сейчас считается непродуктивным после 70 лет, что совпадает с возрастом вырубки берёз. Теперь такие леса будут считаться непродуктивными уже в 40 лет.

Виестурс Керус также обеспокоен тем, что Министерство снова стремится снизить минимальный допустимый диаметр деревьев для вырубки, аналогично прежним попыткам, закончившимся разбирательством в Конституционном суде.

"Министерство хитро обошло ограничения, которые ранее удалось оспорить в суде, вводя допустимое отклонение в 20% для информации о диаметре стволов в реестре лесов. Это означает, что фактический диаметр для вырубки будет уменьшен в рамках погрешности", — добавил Керус.

Организации по защите природы призывают премьер-министра Эвику Силиню обеспечить соблюдение принципов правопорядка и не допускать принятия существенных изменений в нормативные акты по управлению лесами и проведения объективной оценки их воздействия на окружающую среду с участием всех заинтересованных сторон.

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