Служебный конь Костя, известный в полиции Латвии под кличкой Константинополь, внезапно скончался после сложной операции, сообщили порталу Delfi в Государственной полиции.

Этот случай стал тяжелой утратой для полиции, где Костя был легендой.

С 2016 года он работал с гипологом Марией, и, несмотря на изначальные трудности, стал её верным спутником по службе.

Учитывая, что Костя участвовал в бесчисленных мероприятиях, фотосессиях и съемках для телевидения, его хозяйка Мария согласилась поделиться прекрасными воспоминаниями и историями, которые они пережили вместе со своим верным товарищем

"Сначала у нас не получилось установить доверительные отношения. Коню уже было шесть лет, а в этом возрасте характер уже полностью сформирован и зрел. Костя был очень сложным и трудно обучаемым, он был одиночкой. В начале пути было нелегко: Костя не хотел понимать меня и всеми силами старался доказать своё превосходство, используя силу, скорость и упрямство. Я поняла, что нам нужно найти общий язык, подружиться. Постепенно мы стали прислушиваться друг к другу, уважать мнение друг друга и, в конце концов, понимать друг друга. Без этого было бы невозможно сделать ту огромную работу, которую мы выполняли восемь лет.

Костя был уникальным конём, с темпераментом, но на работе был лучшим, настоящей легендой. За время службы он никогда не подводил меня, был смел в любой ситуации — будь то учения со спецбатальоном, где были взрывы, дымовые шашки и линии нападения со щитами, или парад с оркестром. Костя был невероятно добросовестным, он был лидером среди лошадей и, в отличие от других, решал конфликты в табуне не драками или укусами, а 'переговорами', что мы часто наблюдали. Его уважали не только люди, но и сами лошади, потому что он защищал слабых и заботился о старших.

В обществе Костя также стал любимцем и одним из самых известных коней в Латвии. Он был отзывчив и терпелив к людям, шёл и в огонь, и в дым, работал в многотысячной толпе, будучи очень внимательным и осторожным с каждым человеком, следовал за мной повсюду, даже с завязанными глазами. Это было следствием большой доверия и любви. Мы в нашем строю называли его 'профессором', и этот титул он несомненно заслужил благодаря своим уникальным навыкам и полной самоотдаче в службе," — поделилась Мария.

"Но, к сожалению, иногда лучшие уходят раньше, чем мы могли бы предположить. Так случилось и с нашим дорогим коллегой. По неизвестной причине у Кости произошел заворот кишок, что у лошадей может произойти неожиданно и без предупреждений. 29 сентября наша команда экстренно доставила его в ветеринарную клинику в Елгаве. Тогда никто не знал, что это был его последний путь с мигалками и сиренами. Операцию успели провести, но, несмотря на пять дней борьбы за жизнь, 5 октября его сердце остановилось," — говорится с сообщении Государственной полиции.

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