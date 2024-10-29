Сейчас нет никаких причин, которые могли бы вынудить правительство Эвики Силини ("Новое Единство") распасться. Такое мнение в интервью изданию Diena высказал один из двух независимых депутатов Сейма Игорь Раев. Коалиция "Нового Единства", Союза "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных" держится в Сейме, напомним, на хрупком большинстве в 52 голоса, и перевес обеспечивают два независимых депутата - Игорь Раев и Олег Буров.

Раев отметил, что обычно коалиции распадаются тогда, когда есть какой-то неразрешимый вопрос или разногласия, которые невозможно решить, или когда коалиция понимает, что другой политический состав будет успешнее и позволит им работать более эффективно в надежде на то, что эти усилия оценят избиратели.

"И здесь следует сказать: сейчас я не вижу никаких причин, по которым эта коалиция могла бы рухнуть, так как как "Прогрессивные", так и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) — они видят, что для них это, если не идеальная, то самая успешная комбинация в этом созыве Сейма, и они никоим образом не заинтересованы в свержении этой коалиции. У них просто нет никакого интереса. "Новое Единство" соответственно находится в достаточно комфортной позиции в этой коалиции — у них достаточно ведущих должностей, где они могут определять политику, и даже если вдруг что-то произойдет и коалиция изменится, то позиция "Нового Единства" в новой коалиции может оказаться слабее, тем более, если помнить, что и президент страны отнюдь не был уверен, что в третий раз доверит формирование правительства "Новому Единству", - рассуждал в интервью Раев.

С точки зрения политика, это абсолютно не в интересах этой коалиции поднимать какой-либо шум и каким-либо образом подрывать ситуацию для себя.

"К сожалению, мы пришли к одной парадоксальной вещи, которая происходит и в этом Сейме, поскольку этот Сейм после выборов выглядел очень позитивно - мы обрушили "Согласие", которого больше нет в парламенте, влияние Алексея Росликова ("Согласие") в Сейме совсем никакое, у него девять голосов, он даже близко не находится в таком положении, как "Согласие" в предыдущих Сеймах. В Сейме нет открытых популистов (как кто оценивает "Латвию на первом месте"), как это было в предыдущем Сейме. Несмотря на это, создание такой эффективной и хорошей коалиции, к сожалению, не удалось по нескольким причинам. Сначала была коалиция "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка" - как все говорили, латышское мышление и на государство ориентированное правительство… К сожалению, мы видим, что оно испытания со временем не выдержало. Поэтому я принципиально не вижу никаких причин, которые могли бы заставить это правительство рухнуть", - сказал Раев. По его мнению, "любая политическая договоренность является компромиссом как для одной, так и для другой стороны. И, следует сказать, что, вероятно, премьер-министр все же смогла удержать эту команду вместе и в конечном итоге прийти к компромиссам по каким-то ключевым вопросам".

Игорь Раев признал, что испытанием для стабильности этой коалиции станет голосованию по госбюджету-2025. Но политик не видит "оснований для больших сомнений в том, что бюджет будет утвержден".

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