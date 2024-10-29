За семь месяцев до выборов в самоуправления даугавпилсская активистка Ольга Петкевич и действующий депутат Даугавпилсской думы Михаил Лавренов возглавили региональную партию Daugavpils – mana pils. Идеология новой партии, по словам Лавренова, "локально патриотическая".

"Нас с Михаилом объединяет любовь к нашему городу, традиционные, в чем-то даже консервативные ценности и желание работать на благо Даугавпилса. Мы оба – многодетные родители, и

мы хотим, чтобы Даугавпилс был таким городом, в котором захотят остаться жить наши дети. Это сложно достижимая цель в нынешних условиях, однако мы готовы каждый приложить свои знания и умения для ее достижения", - заявила Петкевич.

В свою очередь, Лавренов сказал: "Наш город – очень особенный, даже можно сказать уникальный и в масштабе всей Латвии, и в масштабе Европы. Его непросто понять, но, если тебе это удалось, его невозможно не полюбить. Мои предки живут здесь уже больше трех веков. Я не вижу себя нигде, кроме как в Даугавпилсе. И хочу продолжать работать для блага этого города и его жителей"..

Напомним, что выборы в самоуправления - в том числе, в Даугавпилсскую думу - состоятся в первую субботу июня 2025 года.

Кто такие Петкевич и Лавренов?

Ольга Петкевич получила широкую известность благодаря тому, что выступала в защиту местных граждан России, преимущественно пожилых людей, которых государство обязало сдать экзамен по латышскому языку, чтобы сохранить право на постоянное проживание в Латвии. В июне этого года Ольга Петкевич баллотировалась в Европарламент по списку "Согласия" под вторым номером (первый -был у избранного европарламентария Нила Ушакова). Петкевич получила на евровыборах от избирателей более 38 тысяч "плюсиков".

Михаил Лавренов был избран в 2021 году в Даугавпилсскую думу по списку "Согласия", который тогда возглавлял действующий мэр города Андрей Элксниньш. В списке кандидатов в депутаты Лавренов поднялся благодаря плюсам от избирателей с 9-го на 3-е место.

Напомним, что вскоре после провала "Согласия" на парламентских выборах 2022 года мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш, а также все депутаты городской думы, избранные по списку "Согласия", вышли из партии. Элксниньш анонсировал, что создаст свою партию. Вопрос о том, от какой партии мэр Даугавпилса будет баллотироваться на предстоящих в июне 2025 года муниципальных выборах, остро стоит на повестке дня.

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