С 1 по 14 ноября в Видземе и Земгале пройдут первые полномасштабные учения многонациональной бригады НАТО в Латвии, сообщили порталу Delfi в Министерстве обороны.

НВ учениях Resolute Warrior 2024 под руководством многонациональной дивизии НАТО "Север" примут участие более 3500 солдатов союзников, которые продемонстрируют способность бригады проводить операции, интегрируя все подчиненные и вспомогательные подразделения.

С 1 по 8 ноября на дорогах можно будет наблюдать усиленное движенние военной техники, а также будут видны низко летающие самолеты. Передвижение военной техники будет происходить в соответствии с правилами дорожного движения. Министерство призывает соблюдать осторожность при обгоне военных транспортных средств. Также на Адажском полигоне будут проводиться учения по артиллерийской стрельбе, что вызовет временный шум. Солдаты, участвующие в учениях за пределами Адажского полигона, могут быть вооружены, но без боевых патронов.

Национальные вооруженные силы (НВС) призывают с пониманием отнестись к проходящим в Латвии военным учениям, цель которых заключается в укреплении национальной обороны страны и коллективной безопасности НАТО.

"Учения развернутой в Латвии многонациональной бригады НАТО - это четкое и недвусмысленное доказательство присутствия союзников в Балтийском регионе и их готовности в случае необходимости защищать Латвию вместе с НВС", - подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Полковник Седрик Аспиро, командующий многонациональной бригадой НАТО в Латвии, подчеркнул: "Resolute Warrior 2024 демонстрирует нашу коллективную способность укреплять безопасность Латвии. Вклад каждого государства-члена многонациональной бригады НАТО уникален и ценен, и вместе мы достигли высочайшего уровня сотрудничества. Посыл этих учений ясен - мы готовы".

Учения Resolute Warrior 2024 демонстрируют способность многонациональной бригады НАТО в Латвии развертывать силы, поддерживать командование, управление и связь, а также интегрировать все подчиненные и поддерживающие подразделения. "Эти учения - важная проверка возможностей нашей бригады, особенно в области интеграции многонациональных подразделений и координации", - сказала генерал-майор Йетте Албинус, командующий многонациональной дивизией НАТО "Север".

17 октября возглавляемая Канадой многонациональная боевая группа НАТО в Латвии, которая ранее находилась под командованием механизированной пехотной бригады сухопутных войск, была передана под командование многонациональной бригады НАТО.

Сейчас бригада объединяет силы из 13 стран-членов НАТО - Албании, Чехии, Дании, Исландии, Италии, Канады, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении и Испании.

На Мадридском саммите НАТО в 2022 году министры обороны Канады и Латвии подписали совместную декларацию об укреплении обороны восточного фланга НАТО.

После Resolute Warrior 2024 многонациональная бригада НАТО под руководством Канады продолжит расширять свои возможности. Ожидается, что бригада достигнет полной боевой готовности к 2026 году.

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