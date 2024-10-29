Во вторник, 29 октября, Юридическая комиссия Сейма решила рассматривать поправки Министерства юстиции к двум законам, дающие право уполномоченному правительством управляющему осуществлять управление арестованными долями капитала, будет рассмотрены парламентом в трех чтениях, а не в срочном порядке, как предполагалось ранее. Поправки планировалось приурочить к визиту в Латвию экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма "Moneyval".

Глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") во время заседания указал, что поправки к Уголовно-процессуальному закону и Закону "Об исполнении конфискации имущества, полученного преступным путем" не будут рассматривать в срочном порядке - в двух чтениях. Потому что поступили возражения в этой связи - например, от Латвийского совета присяжных адвокатов.

Поэтому принято решение рассмотреть законопроекты в обычном порядке - в трех чтениях.

Ранее министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") заявила агентству LETA, что разработка регулирования по управлению арестованными долями капитала актуальна также в контексте выполнения рекомендаций комитета экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (NILLTPFN, "Moneyval") и что законопроект не продвигался в срочном порядке, а является результатом двухлетней работы, в котором соблюдены принципы надлежащего управления.

Либиня-Эгнере указала, что в настоящее время проходит шестой этап оценки "Moneyval", в ходе которого Латвия должна предоставить команде оценщиков информацию о действующем регулировании до визита, который пройдет с 4 по 15 ноября.

Минюст объясняет, почему нужны поправки

Ранее сообщалось, что поскольку Министерству юстиции долгое время не удавалось достичь договоренности о внесении изменений на межведомственном уровне, то поправки к Уголовно-процессуальному закону были переданы в Юридическую комиссию Сейма с просьбой рассмотреть их в срочном порядке.

Однако пока не разработан порядок управления арестованными долями капитала и неясно, какая будет ответственность управляющего, в том числе в случаях, если управляемые компании потеряют свою ценность. Также неясно, может ли SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs "Possessor", находящиеся под надзором Министерства экономики, заменить должностных лиц предприятий, находящихся под его управлением.

Проект поправок предусматривает, что государство сможет продать арестованные доли капитала, если управляющий посчитает, что они могут потерять свою стоимость, но для этого потребуется согласие собственника доли капитала.

Работа над изменениями началась в начале 2022 года, когда правительство на закрытом заседании рассмотрело отчет о управлении и оценке арестованного имущества бывшего мэра Вентспилса Айвара Лемберга ("Latvijai un Ventspilij"). В то время полиция начала уголовный процесс в связи с действиями Рудольфа Мерони, управлявшего имуществом Лембергса.

Тем не менее, за несколько лет Министерству юстиции не удалось достичь межведомственной договоренности по разработанному нормативному акту, чтобы его можно было рассмотреть в Кабинете министров и направить в Сейм в обычном порядке. Поэтому Минюст призвал Юридическую комиссию Сейма рассмотреть изменения как свое предложение и сделать это в срочном порядке.

Минюст поясняет, что изменения необходимо внести, чтобы устранить недостатки в законах, касающихся ареста долей капитала (акций) или паев. Сейчас закон позволяет инициатору процесса, в ситуации, когда наложен арест на доли капитала, требовать, чтобы компания или кооператив перевели все денежные средства на указанный счет. Это также запрещает отчуждение или обременение арестованных долей капитала.

Однако Минюст указывает на отсутствие способов управления арестованными долями капитала, что может привести к снижению их стоимости или утрате. Это в будущем может усложнить взыскание процессуальных расходов и компенсаций ущерба, возврат преступно нажитого имущества владельцу, конфискацию преступно нажитого имущества и конфискацию как дополнительное наказание.

Поэтому предлагается внести в Уголовно-процессуальный закон новую статью, которая определит, что арестованные доли капитала (акции) или паи будут передаваться в управление для их контроля и сохранения их стоимости.

Новая статья предусматривает, что инициатор процесса, накладывая арест на доли капитала, может передать их в управление управляющему, назначенному Кабинетом министров. Это решение будет утверждено следственным судьей на досудебном этапе.

Управляющий арестованными долями капитала будет обязан информировать инициатора процесса о риске потери их стоимости. Получив такую информацию, инициатор с согласия собственника или законного владельца может принять решение о продаже долей капитала в порядке, установленном Кабинетом министров.

Кабинету министров также необходимо будет установить порядок управления арестованными долями капитала, а также порядок расчета и покрытия расходов на управление и объем ответственности управляющего.

С изменениями также предлагается установить случаи, когда доли капитала не передаются в управление, чтобы избежать ситуаций, когда затраты на управление превышают стоимость арестованных долей.

Предлагается установить, что доли капитала не передаются в управление, если компания создана или используется в преступных целях и не ведет реальной хозяйственной деятельности. Этот пункт касается случаев, когда компания создана, например, для легализации преступно добытых средств. Критерии являются кумулятивными, то есть компания должна быть связана с преступной деятельностью и не вести реальную хозяйственную деятельность.

Адвокаты - против: усматривают посягательство на частную собственность

Против предложенных изменений в их текущей редакции выступает Латвийский совет присяжных юристов, указывающий на существенные недостатки, которые могут привести к необоснованному нарушению прав человека. Также у совета есть сомнения относительно соответствия предложенной редакции 105-й статье Сатверсме, закрепляющего право на частную собственность.

Таким образом, совет призывает не продвигать этот законопроект в срочном порядке и продолжить обсуждение наиболее подходящего регулирования либо в комиссии Сейма, либо в постоянной рабочей группе по уголовно-процессуальному законодательству.

Совет подчеркивает, что первая и третья части 105-й статьи Конституции устанавливают право каждого на собственность, и права собственности могут быть ограничены только в соответствии с законом.

В представленном законопроекте предусматривается, что управляющий вступает на место участника капитального общества со всеми предусмотренными законом правами и обязанностями, за исключением права на получение дивидендов.

В связи с этим Латвийский совет присяжных адвокатов отмечает, что этими поправками предлагается ввести новое ограничение основных прав в уголовном процессе. До сих пор действующее регулирование и его практика предусматривали, что при наложении ареста на доли капитала или акции у лица ограничивается лишь право отчуждать и закладывать эти арестованные доли капитала и может ограничиваться право на получение дивидендов или доли при ликвидации. Однако перечень имущественных и неимущественных прав, вытекающих из права собственности на доли капитала и акции, гораздо шире.

Редакция предлагаемой статьей 365.1 Уголовно-процессуального закона предусматривает ограничение всех этих прав, за исключением права на получение дивидендов, для владельца долей капитала или акций при передаче этих прав управляющему.

Совет подчеркивает, что из текста законопроекта следует, что все права, вытекающие из владения долями капитала или акциями, переходят к управляющему. Однако из текста нормы закона нельзя сделать вывод о том, теряет ли при этом владелец долей капитала или акций все свои права.

То есть, после назначения управляющего, у владельца долей капитала или акций не будет права, например, получать информацию о деятельности компании, оспаривать решения собраний участников или акционеров, инициировать подачу исков от имени компании против членов органов управления, действия которых нанесли убытки компании. В связи с этим, по мнению совета, следует конкретизировать перечень прав, которые ограничиваются у владельца акций или долей капитала на время, пока назначен управляющий.

Также следует уточнить объем прав управляющего при управлении арестованными долями капитала. В настоящее время в законопроекте предусмотрено, что управляющий приобретет все права, вытекающие из владения долями капитала. Это означает, что назначенный процессом управляющий сможет, используя право голоса акционера или участника, принимать решения о внесении изменений в устав, снижении или увеличении основного капитала, назначении и снятии с должности членов правления и совета, о прекращении деятельности или реорганизации компании, заключении, изменении или расторжении договора.

В то же время в пояснительной записке к законопроекту указано, что в компетенцию собрания участников не входит управление повседневной деятельностью капитального общества, и эта функция относится к компетенции руководства компании, правления. Таким образом, участники не участвуют непосредственно в хозяйственной деятельности компании.

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