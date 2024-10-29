С 31 октября 2024 года приостанавливается автобусное сообщение между Ригой и Калининградом. Причина приостановки не сообщается ни российской стороной, ни латвийским автоперевозчиком.

В офисе компании Ecolines, осуществляющей пассажирские перевозки, порталу Delfi пояснили, что прямой рейс Рига — Калининград отменен на неопределенное время по не зависящим от компании причинам.

Однако пассажирам будет обеспечен ежедневный рейс с пересадкой в Варшаве (Zachodnia). Из Риги автобус отправляется в Варшаву в 18.00 и прибывает в Варшаву в 06.35, а из Варшавы в Калининград - в 08.00 и приезжает на конечный пункт в 18.00.

Из Калининграда в Варшаву автобус отъезжает в 11.30 и прибывает в конечный пункт назначения в 20.20. Далее из Варшавы автобус выезжает в Ригу в 22.20 и прибывает в конечный пункт назначения в 11.45.

При возобновлении сообщения Калининградский автовокзал пообещал разместить соответствующую информацию.

На сегодняшний день автобусы из Калининграда в Ригу отправляются по вторникам, четвергам, субботам и приходят в среду, пятницу и воскресенье.

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