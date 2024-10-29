С 1 января 2025 года установленная государством минимальная месячная заработная плата в Латвии будет повышена с 700 евро (без иждивенцев 585.82 — прим.) до 740 евро (623.46 евро на руки — прим.). Так постановил Кабинет министров во вторник, 29 октября.

Правительство утвердило поправки в правилах о размере минимальной месячной заработной платы, сообщило Министерство порталу Delfi.

Латвия начинает переходить на новую систему, когда минимальная зарплата будет устанавливаться в процентах от средней зарплаты по стране, отметил министр благосостояния Улдис Аугулис . "Это, несомненно, улучшит материальное положение и уровень жизни низкооплачиваемых работников", — считает он.

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2023 году 18,6% от занятых в частном секторе получали минимальную зарплату. В общественном секторе число таких работников было 12,6%.

В период с 2020 по 2023 год в общественном секторе немного увеличилась доля работников, получающих минимальную зарплату и ниже — с 10,4% в 2020 году до 12,6% в 2023 году. В частном секторе доля получающих минимальную зарплату сократилась с 21,2% до 18,6%.

В 2023 году в Латвии официально работали 822 489 жителей.

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