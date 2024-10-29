В этом году бюджет Минсообщения составил 788,84 млн евро, а в следующем он снизится до 752,74 млн евро. Отраслевой министр Каспарс Бришкенс из "Прогрессивных" признал, что финансирования на возобновление дорог мало, и рассказал как будут расходоваться средства, сообщает Latvijas Radio.

Бюджет Министерства сообщения в следующем году, как предполагается, будет меньше, чем в нынешнем году. Однако в нем будет больше проектов, финансируемых из еврофондов.

Глава ведомства Каспарс Бришкенс заявил, что 46 млн евро выделены на работы на главных дорогах, 39 млн евро — на региональных дорогах, 24 млн евро — на государственных дорогах местного значения. Также запланированы ремонты 14 мостов.

В следующем году планируется увеличить пошлины за использование автодорог. Планируется, что этот шаг принесет порядка 25 млн евро. Эту сумму планируется направить на восстановление Даугавпилсского шоссе А6 на двадцатикилометровом участке Ницгале-Даугавпилс.

Сейчас радарами, измеряющими среднюю скорость, оборудованы 16 участков дорог. В следующем году это число увеличится еще на 17.

В отдаленной перспективе число "умных" радаров планируется удвоить.

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