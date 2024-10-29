В новом бюджете Латвии будет немало позиций, которые позволят экономике лучше развиваться и облегчат жизнь простых людей. Об этом в передаче Латвийского Радио 4 "Домская площадь" заявил эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс.

С 2025 года будет введен фиксированный необлагаемый минимум в размере 510 евро в месяц, объяснил Лейшкалнс.

Для пенсионеров необлагаемый минимум вырастет с 500 до 1000 евро в месяц, что особенно актуально для тех, кто, выйдя на пенсию, продолжает трудиться.

"Если мы смотрим на среднего работника Латвии (а это почти 95% работающих — все, кто получают брутто-зарплату до 4000 евро в месяц), то его чистый доход увеличится", — рассказал Лейшкалнс.

Среди позитивных новшеств в социальной сфере эксперт отметил индексацию пенсий и увеличение размера родительского пособия.

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