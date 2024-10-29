В рейтинге популярности политических партий в октябре по сравнению с августом произошла рокировка: премьерское "Новое Единство" вернуло себе первое место, а оппозиционное Национальное объединение сместилось с лидерской позиции на второе место, свидетельствует опрос SKDS, сообщила "Панорама" Латвийское телевидения. Если бы выборы в Сейм состоялись в октябре, представительство в парламенте бы получили восемь партий.

Рейтинг партий в октябре выглядит следующим образом:

"Новое Единство" - 8,8% (прирост 0,1% по сравнению с августом);

Национальное объединение - 8,5% (минус 1% по сравнению с августом);

"Латвия на первом месте" - 7,1% (7,4% в августе);

"Прогрессивные" - 6,3% (в августе - 6,4%);

Союз "зеленых" и крестьян - 6% (в августе - 5,1%);

"Объединенный список" - 5,4% (в августе - 4,5%);

"Согласие" (сейчас не представлено в Сейме) - 4,8% (в августе - 5,3%);

"Стабильность" - 4,4% (в августе 0 4,7%),.

"Суверенная власть" (не представлена сейчас в Сейме) - 2,8% (в августе - 2,6%).

Latvijas attīstībai - 1,5% (в августе - 2%).

Каждый четвертый респондент, согласно исследованию SKDS, не знает за кого голосовать, а 13,5% опрошенных не собираются идти на выборы.

Если посчитать рейтинги партий, не учитывая ответы тех, кто не знает за кого голосовать или же не собирается идти на выборы, то 5%-й барьер на выборах в Сейм преодолевают 8 партий.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !