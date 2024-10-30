Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) повысит плату за выдачу паспортов на десять евро с начала следующего года, а с 2026 года — еще на шесть евро, сообщило Министерство внутренних дел. Повысится и плата за оформление eID-карты. Сейчас пошлина за оформление паспорта в течение 10 дней, без применения льгот составляет 34 евро, за оформление eID-карты - 15 евро. Причина повышения пошлин - необходимость компенсировать нехватку средств в госбюджете.

PMLP планировало значительно увеличить государственную пошлину за выдачу паспорта еще в начале этого года, но из-за общественного давления пересмотрело свое намерение. Изначально планировалось повысить плату за оформление паспорта с 30 до 60 евро, что аргументировалось внедрением нового дизайна паспортов, новыми мерами безопасности, поддержанием системы оборота документов и другими расходами. В итоге было решено увеличить пошлину на четыре евро, и теперь базовая стоимость выдачи паспорта составляет 34 евро.

В этот раз изменения пошлин не связаны с какими-либо нововведениями, говорится в пресс-релизе МВД.

Теперь МВД и PMLP вновь вернулись к идее более значительного увеличения пошлины за паспорт, так как в бюджете не хватает средств: "При формировании бюджета на 2025 год внутренняя безопасность была определена как один из приоритетов, однако, учитывая возможности бюджета, сектору внутренних дел, как и всем другим отраслям, было поручено сократить базовые расходы на следующие четыре года. Чтобы обеспечить непрерывность процессов в сфере внутренних дел и избежать снижения расходов за счет общественной безопасности, найдено решение покрыть дефицит средств путем постепенного увеличения пошлин за услуги PMLP."

Планируется увеличить плату за выдачу паспортов и eID-карт как с 1 января 2025 года, так и с 1 января 2026 года. С начала следующего года стандартная стоимость изготовления паспорта вырастет на десять евро - до 44 евро, а год спустя пошлина увеличится еще на шесть евро, составив 50 евро. Аналогичное повышение коснется и пошлины за изготовление eID-карты. То есть, если повышение аналогичное, то в 2025 году оформление eID-карты будет стоить 25 евро, в 2026 году - 31 евро.

Сейчас выдача паспорта в течение десяти рабочих дней стоит 34 евро, а в течение двух рабочих дней — 60 евро; выдача eID-карты в те же сроки обойдется соответственно 15 и 30 евро.

Согласно информации МВД, после повышения цен будут сохранены льготы для детей и молодежи до 20 лет, пенсионеров, а также для лиц с инвалидностью I и II группы. Для этих групп населения пошлина за изготовление eID-карты в течение 10 дней возрастет "всего на пять евро" в 2025 и 2026 годах, говорится в пресс-релизе МВД.

Сейчас для этих групп населения выдача паспорта в течение десяти рабочих дней стоит 15 евро, а в течение двух рабочих дней — 30 евро; выдача eID-карты в эти сроки стоит соответственно 5 и 15 евро.

МВД сообщает, что PMLP также повысит пошлины за выдачу виз и обслуживание иностранцев, однако подробной информации о суммах пока не предоставлено. Например, сейчас стоимость подачи заявления на Шенгенскую визу в основном составляет 90 евро, но при различных обстоятельствах размер пошлины может быть как ниже, так и выше.

"Осознание обязанностей отрасли внутренних дел привело к пониманию, что сокращение расходов не должно происходить за счет общественной безопасности — повседневных задач, таких как контроль оборота наркотиков, который осуществляет Государственная полиция, патрулирование на границе, техническое обслуживание и заправка транспортных средств Государственной пожарно-спасательной службы, выезды на вызовы и другие объективные нужды. Поэтому при формировании бюджета на 2025 год в сфере внутренних дел было критически важно найти дополнительные источники финансирования, чтобы обеспечить непрерывность всех этих процессов," заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").

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