Правящей коалиции нужно договориться о выдвижении единого кандидата на должность президента Банка Латвии, заявила в эфире "Утренней панорамы" премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Срок полномочий нынешнего главы центробанка страны Мартиньша Казакса истекает в декабре этого года, он имеет право претендовать на второй срок. В кулуарах, тем не менее, ходят слухи, что на эту должность может претендовать кто-то из политиков самого "Нового Единства".

На вопрос, готова ли "Новое Единство" проголосовать за переизбрание действующего президента Банка Латвии Мартиньша Казакса на второй срок, Силиня ответила, что серьезное обсуждение этого вопроса пока не проводилось ни в партии, ни в правящей коалиции. Вопрос будет рассматриваться сразу после принятия государственного бюджета на следующий год.

На просьбу прокомментировать слухи, что на пост президента Банка Латвии претендует кто-то из политиков "Нового Единства", премьер-министр сказала, что кулуарные разговоры — это нормально, и хорошо, что они есть, но пока рано делать выводы, поскольку еще не состоялось качественное обсуждение и не принят госбюджет-2025.

"Ясно, что Банк Латвии - один из наших партнеров по сотрудничеству, и вся коалиция, безусловно, должна договориться об одном кандидате", — подчеркнула Силиня.

Глава фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмундс Юревицс еще в конце лета заявил агентству LETA, что партия примет решение о возможной поддержке переизбрания Казакса на второй срок после его выступления перед депутатами премьерской партии, которое может состояться в сентябре или начале октября. Однако из слов Силини можно понять, что этого пока не произошло.

Параллельно в политических кулуарах заговорили о том, что на пост главы Банка Латвии может претендовать министр финансов Арвилс Ашераденс. В конце сентября в разговоре с Delfi Юревицс опроверг такую версию: "Заявляю это официально — существуют различные политические спекуляции, и слухи в кулуарах являются неотъемлемой частью политики. Но такая возможность вообще не обсуждалась ни в каком формате". 28 сентября этого года Ашераденс заявил, что не намерен в следующем году претендовать на должность председателя правления партии "Единство", которую занимает сейчас. В "обойме" "Нового Единства" есть еще один политик, руководивший в свое время Министерством финансов - нынешний глава Комиссии Сейма по бюджету и финансам (налогам) Янис Рейрс.

В свою очередь, Мартиньш Казакс был президентом Банка Латвии на пятилетний срок 12 декабря 2019 года. Тогда за него проголосовали 76 депутатов.

Доктор экономики Лондонского университета Мартиньш Казакс с 1994 по 1995 год занимал должность ведущего экономиста Департамента макрофискального анализа и прогнозирования Министерства финансов Латвийской Республики. С ноября 2005 по август 2018 года был главным экономистом латвийского филиала "Hansabanka" (позднее — "Swedbank"). С января 2010 года Казакс - заместитель главного экономиста группы "Swedbank". С 2018 года - член совета Банк Латвии, с 2019 года - президент Банка Латвии.

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