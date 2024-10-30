В среду, 30 октября, из-за срыва кворума Сейму не удалось с первой попытки принять решение о том, что законопроект "О государственном бюджете на 2025-й год и бюджетной рамке на 2025-й, 2026-й и 2027-й годы" будет рассмотрен парламентом в срочном порядке. Не хватило одного голоса. В голосовании участвовали, нажав кнопку "за" только 49 депутатов, что означало срыв кворума. Однако спустя 40 минут коалиции удалось при повторном голосовании обеспечить кворум и большинство в 51 голос для принятия решения о срочности.

Сегодня парламент намерен рассмотреть и утвердить в первом концептуальном чтении как проект госбюджета-2025, так и все сопровождающие законопроекты, предусматривающие, в том числе, и налоговые изменения. Коалиция собиралась присвоить бюджетному пакету срочность, чтобы он был рассмотрен в двух, а не в трех чтении.

Из-за срыва кворума это не удалось сделать с первой попытки. В голосовании приняли участие только 49 депутатов правящей коалиции, которые проголосовали "за". Все депутаты от оппозиции вынули карточки для голосования, что де-юре означает, что их нет на заседании. Поскольку в голосовании приняли участие менее половины от 100 депутатов - не был соблюден кворум и Сейм утратил право принимать решения.

Не проголосовали два депутата от премьерского "Нового Единства" - Ингрида Цирцене и Анна Ранцане. Также для участия в голосовании не зарегистрировался еще один член коалиции - Аугустс Бригманис от Союза "зеленых" и крестьян.

Напомним, что правящая коалиция опирается в Сейме на хрупкое большинство в 52 голоса. В состав коалиции входят 25 депутатов от премьерского "Нового Единства", 16 депутатов от Союза "зеленых" и крестьян, 9 - от "Прогрессивных". Суммарно это всего 50 голосов. Большинство коалиции обеспечивают два независимых депутата - Игорь Раев, ранее покинувший фракцию оппозиционного "Объединенного списка" и Олег Буров, также покинувший фракцию оппозиционной "Латвии на первом месте".

После срыва кворума был объявлен перерыв.

Спустя 40 минут объявлена повторная регистрация. В этот раз коалиции удалось обеспечить минимальное большинство в 51 голос. В этот раз проголосовали депутаты от "Нового Единства" Ингрида Цирцене и Анна Ранцане. Аугустс Бригманис (СЗК) не зарегистрирован как присутствующий на заседании.

Глава фракции СЗК Харийс Рокпелнис в интервью агентству LETA заявил, что невзирая на инцидент со срывом кворума коалиция остается стабильной и ей хватит голосов для утверждения госбюджета в Сейме.

"Наступила осень, время вирусов, проблемы со здоровьем, которые мешают кому-то полноценно участвовать в длительном заседании, поэтому повседневная работа легче подстраивается под возможности каждого", — сказал Рокпелнис.

Политик добавил, что и оппозиция не пришла в полном составе, а "трюк" со срывом кворума - "старый как сам Сейм".

Председатель фракции "Нового Единства" Эдмунд Юревиц в интервью агентству LETA заявил, что коалиция работоспособна и бюджет будет принят.

"Жаль, что оппозиция использует такие приемы, особенно при рассмотрении бюджета, который касается внутренней и внешней безопасности", — критиковал Юревицс.

Сейчас Сейм приступил к рассмотрению госбюджета-2025 в первом чтении - проект презентует с трибуны премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"). Для участия в дебатов записалось очень много депутатов, можно прогнозировать, что заседание Сейма продлится до вечера.

Доходы консолидированного государственного бюджета в следующем году запланированы в размере 15,081 миллиарда евро, тогда как расходы составят 17,093 миллиарда евро.

По сравнению с бюджетом 2024 года, запланированные доходы государственного бюджета на 2025 год будут на 583,2 миллиона евро больше. Расходы государственного бюджета на 2025 год предусмотрены на 876,5 миллиона евро больше, чем в госбюджете этого года. Запланированные доходы основного бюджета составляют 10,2 миллиарда евро, а расходы — 12,7 миллиарда евро. В специальном бюджете доходы запланированы в размере 5,2 миллиарда евро, а расходы — 4,7 миллиарда евро.

Главный приоритет госбюджета-2025 - внутренняя и внешняя безопасность страны.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !