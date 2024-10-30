Во вторник, 29 октября, в Риге, у мемориала "Тактильная история", который расположен возле Музея оккупации Латвии, прошла акция памяти жертв политических репрессий "Возвращение имен", организованная обществом "Русский голос для Латвии" (Krievu balss Latvijai) совместно с Музеем оккупации и обществом "Мемориал". В Риге международная акция проходит третий год подряд.

Как сообщили порталу Delfi организаторы мероприятия, в акции приняли участие около 50 человек. Для присутствующих были специально подготовлены карточки с именами репрессированных на русском и латышском языках, чтобы каждый желающий мог их вслух, а также назвать имена родственников, ставших жертвами коммунистического режима.

Например, одна из выступающих прочла имена своих репрессированных родственников на украинском языке. Как и в прошлом году, участники акции зажгли свечи в память жертв репрессий после прочтения имен. Мероприятие проходило вечером и чтобы помочь справиться с холодом организаторы предложили всем горячий чай.

Представитель общества "Русский голос для Латвии" Мартин Левушкан в комментарии для портала Delfi подчеркнул, что считает символически важным, чтобы имена жертв советских репрессий звучали в Риге и на русском языке.

"Мы проводим "Возвращение имен" в Риге уже третий год. Долгое время русскоязычных жителей Латвии мало волновала история советских репрессий, многие до сих пор отрицают даже сам факт оккупации. Но сейчас, когда мрачные страницы прошлого вновь становятся реальностью — люди в России, Беларуси и на оккупированных территориях Украины снова страдают от политических репрессий, уничтожаются памятники жертвам сталинизма, стирается память, — мы понимаем, как важно восстанавливать и возвращать имена. Это не просто дань прошлому, но и заявление о нашем несогласии с подобной политикой сегодня", — пояснил Левушкан.

На мероприятии с речью также выступила директор Музея оккупации Солвита Виба. Она подчеркнула, что подобные мероприятия нужны не только для того, чтобы почтить память, но и для "противостояния злу".

"Платок Мерии Стакле, который изображен на мемориале "Тактильная история", несет нам истину — зло не милосердно ни к одному народу. На платке Мерии Стакле, который хранится в Музее оккупации Латвии и который Мерия привезла из Сибири после долгих лет заключения, стоят подписи жертв советских репрессий многих национальностей. И Музей оккупации с самого своего основания рассказывал истории обо всех национальностях, которых коснулось зло, тоталитарные империалистические силы, которые сеют опустошение и по сей день. Поэтому важно напоминать об этих людях. Я благодарна каждому, кто пришел сегодня на это мероприятие. Я знаю, что людей на нашей с вами стороне, людей, которые чтут память жертв — многие тысячи. Пусть нас здесь сегодня и не очень много, но мы действительно сильные, и с каждым днем мы должны становиться ещё сильнее. Сегодня, читая каждое имя, что очень тяжело, мы будем находить в себе силы не уставать от войны и не уставать от сопротивления злу. Помним, чтим и остаемся сильными. Спасибо!", — сказала Виба.

В акции участвовали как русскоязычные рижане, так и россияне и украинцы. Как и в прошлом году, участие в мероприятии принял российский журналист Илья Азар.

Акция "Возвращение имен" с 2007 года ежегодно проходит по всему миру в День памяти жертв политических репрессий в СССР. В 2024 году к ней присоединились более 150 городов.

В Латвии акция впервые была проведена в 2022 году по инициативе "Русского голоса для Латвии", поддержавшего международную традицию чтения имен жертв репрессий.

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