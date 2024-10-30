Председателем правления единого Общественного СМИ (LSM) Совет по общественным электронным медиа (SEPLP) утвердил многолетнего руководителя телеканала TV3 Байбу Зузена, сообщает агентство LETA. Зузена была признана наиболее подходящей кандидатурой в конкурсе, в котором на пять мест в правлении LSM подали заявки 78 претендентов. Ежемесячная зарплата главы правления - 10100 евро, каждого из четырех членов правления - 9200 евро.

В настоящее время Зузена возглавляет консалтинговую компанию "Komercizglītības centrs". С 2004 по 2007 год она была директором по маркетингу и программам на TV3, а с 2007 по 2019 год возглавляла TV3 и весь медиаконцерн "Modern Times Group" (MTG), позже преобразованный в "All Media Latvia", в который входят несколько телеканалов, радиостанция и интернет-порталы.

До работы в MTG Зузена работала в рекламных агентствах "Creative Laboratory", "DDB Latvia" и "Saatchi & Saatchi Latvia".

Зузена имеет степень бакалавра по клинической психологии и степень магистра делового администрирования, которые она получила в Латвийском университете и в "Riseba".

На должность члена правления по развитию программ и услуг назначена Иева Айлe, которая в настоящее время занимает эту должность на Латвийском радио.

На пост члена правления по вопросам финансового управления назначена Инесе Танне, финансовый директор консалтинговой и цифровой компании Civitta Latvija.

На должность члена правления по вопросам управления технологиями выдвинут Иварс Шулцс, бывший член правления компании Capital.

На должность члена правления по управлению персоналом утверждена Илзе Огле, которая является стратегическим руководителем по управлению персоналом в материнской компании фармацевтической и медицинской группы "Repharm" — "AB City".

Напомним, в апреле этого года был начат процесс объединения Латвийского радио и Латвийского телевидения в единое общественное СМИ, которое начнет работу с 1 января 2025 года.

Предусмотренное для членов правления LSM вознаграждение вызвало недовольство президента Эдгара Ринкевича и политиков правящей коалиции, которые считают его несоразмерным. Президент внес на рассмотрение поправки к закону об управлении долями капитала публичных лиц и обществ капитала, которые предусматривают временно приостановить прирост вознаграждения членов правлений и советов государственных и муниципальных предприятий.

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