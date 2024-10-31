В четверг, 31 октября, Сейм отклонил законопроект оппозиционной партии "Стабильность!", предусматривающий замораживание зарплат депутатов на уровне 2024 года до конца 14-го созыва парламента.

Против предложения проголосовали многие депутаты фракции "Нового Единства", а правительственные партии "Прогрессивные" и Союз "зеленых" и крестьян воздержались.

По мнению партии "Стабильность!" поправки к Закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений необходимы, "чтобы продемонстрировать солидарность с латвийским обществом и обеспечить социальную справедливость".

Принятие поправок к закону положительно сказались бы на доверии общества к государственному управлению, показав, что и высокопоставленные должностные лица участвуют в борьбе с экономическими вызовами общества, считает "Стабильность!".

"Это будет способствовать социальной стабильности и чувству справедливости, а также поможет избежать напряженности, которая может возникнуть в случае непропорционального роста зарплат должностных лиц. Кроме того, это может укрепить отвественное управление финансами, что может способствовать экономическому росту в долгосрочной перспективе", - говорится в аннотации к законопроекту.

31 июля правительство поддержало ограничение увеличения фонда зарплат на 2025 год максимум на 2,6% по сравнению с обновленным планом на 2024 год. Руководство Сейма также решило применить ограничение на рост зарплаты депутатов, вместо ее замораживания.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !