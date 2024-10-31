В четверг, 31 октября, Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону "Службе государственных доходов (VID), а также поправки еще к трем законам, предусматривающим реорганизацию учреждения, с отделением от него функции расследования. VID должна стать учреждением, ориентированным на сотрудничество с клиентом, избавившись от репрессивных функций.

Реформа Службы госходов внедряет принцип "налоговая администрация — партнер".

В рамках реорганизации планируется отделить от VID те структурные подразделения, которые не оказывают услуги клиентам, и основной задачей налоговой администрации станет предоставление услуг, консультаций и поддержки налогоплательщикам в области налогообложения и таможенного дела.

Поскольку в компетенцию VID больше не будет входить предотвращение, выявление и расследование преступлений в финансовой сфере, то эти функции и задачи планируется новому ведомству — Налоговой и таможенной полиции, поднадзорной министру финансов.

Кроме того, оперативные и следственные функции и задачи Управления внутренней безопасности VID будет выполнять Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Одновременно с изменениями в структуре VID планируется усовершенствовать модель сотрудничества налоговой администрации с обществом, включая использование возможностей цифровой трансформации, а также более тесное взаимодействие с неправительственными организациями в оценке вопросов, находящихся в компетенции налоговой администрации.

Кроме того, поправки улучшили регулирование использования информационных систем и баз данных, находящихся в ведении VID.

Новый закон о Службе госдоходов вступит в силу в 2026 году.

В четверг Сейм также принял Закон о налоговой и таможенной полиции, а также связанные с ним поправки в Закон о налогах и сборах, Закон "О декларировании наличных денег на государственной границе" и Уголовно-процессуальный закон.

Министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") ранее признал, что это задуманы "положительные изменения", создающие современную, ориентированную на клиентов налоговую администрацию VID и улучшающие её взаимодействие с обществом.

"Для нас очень важно содействовать доверию общества и предпринимателей, а также добровольному исполнению налоговых обязательств. Понятное и соответствующее законодательство является частью этих изменений. Министерство финансов проделало большую работу как в планировании реформы, так и в формулировании этих законов. Также мы ценим участие общества в создании их окончательных версий. Налоговый администратор европейского уровня, как надежный партнер для бизнеса и общества в вопросах налогов и таможни, — это в интересах всех нас", — заявил Ашераденс.

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