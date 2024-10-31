Депутаты Сейма от оппозиционных Национального объединения и "Объединенного списка" подали в Конституционный суд иск, в котором просят оценить соответствие Сатверсме норм Закона "О общественных электронных масс-медиа и их управлении", оговаривающих использование языков нацменьшинств в эфире общественных медиа, сообщает агентство LETA.

Зачинщик - NEPLP

Иск оппозиции в Конституционный суд стал реакцией на заявление Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP), возглавляемого Иваром Аболиньшем от 11 октября. Вот что написал в этот день Ивар Аболиньш в сети "X" (ранее Twitter):

"NEPLP направил высшим государственным должностным лицам и председателям фракций Сейма письмо с анализом возможного несоответствия Сатверсме двух норм Закона "О общественных электронных масс-медиа и их управлении"

В Латвии обязанность общественных медиа создавать контент на языках национальных меньшинств (которая на практике в основном касается одного языка — русского) не может быть закреплена в качестве обязательного требования законом.

Просим должностных лиц действовать в рамках своей компетенции и рассмотреть возможность изменения закона или обращения в Конституционный суд".

🇱🇻 NEPLP nosūtījusi valsts augstākajām amatpersonām un Saeimas frakciju priekšsēdētājiem vēstuli ar analīzi par divu Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likuma normu iespējamu neatbilstību Satversmei.



‼️ Latvijā pienākums sabiedriskajiem medijiem… — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) October 11, 2024

Заявление NEPLP не вызвало широкого резонанса среди государственных высших должностных лиц. За прошедшие с заявления почти три недели завершился конкурс на председателя и членов правления единого общественного СМИ "Latvijas Sabiedriskais medijs" (LSM), который будет создан путем объединения Латвийского радио и Латвийского ТВ. Уже известно, что правление возглавит бывшая руководитель телеканала TV3 Байба Зузена.

Нацобъединение и "Объединенный список" идут в суд

Но на призыв NEPLP откликнулась оппозиция, решив подать заявление в Конституционный суд. Необходимо собрать минимум 20 подписей депутатов, чтобы подать такой иск.

Депутаты Сейма от Нацобъединения и "Объединенного списка" утверждают, что как общественные медиа, так и надзорный орган — Совет по общественным электронным медиа (SEPLP) — трактуют положения седьмой части 3-й статьи и четвертой части 8-й статьи закона как нормы, которые не просто допускают, но и обязывают общественные СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств, что, по их мнению, обосновывает чрезмерное присутствие контента на русском языке в общественных СМИ.

По мнению оппозиции, Латвия обязана защищать ценности, закрепленные в Сатверсме, и укреплять использование латышского языка, как единственного государственного. А действующее регулирование, обязывающее общественные СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств, приводит к тому, что общественные электронные СМИ не только значительную часть ресурсов направляют на создание и распространение контента на иностранных языках, но и подрывают статус латышского языка как единственного государственного, что полностью противоречит положениям Сатверсме Латвии, считают Нацобъединение и "Объединенный список". Политические силы призывает устранить это несоответствие Сатверсме.

Лидер Нацбъединения Райвис Дзинтарс считает, что в условиях нынешних геополитических вызовов особенно важно укреплять Латвию как национальное и сплоченное государство. "Основой нашего государственности является латышский язык как единственный государственный язык, и его статус закреплен в Сатверсме. Однако очевидно, что не для всех установленное Сатверсме, является достаточным, и происходят попытки увеличить присутствие русского языка в публичном пространстве, что Нацобъединение считает опасным и неприемлемым направлением," — сказал Дзинтарс.

В свою очередь, депутат от "Объединенного списка" Эдвардс Смилтенс подчеркнул, что в то время, когда Украина борется, отражая безжалостное военное вторжение России, снос памятников советской оккупации и укрепление латышского языка как единственного языка общения должно быть само собой разумеющимся. "Но в то же время мы видим не только желание сохранить русский язык в общественных СМИ, но даже увеличить его роль. В этом деле приводятся самые разнообразные аргументы, включая ссылки на нормы закона. Мы считаем, что это не соответствует ни духу, ни букве Сатверсме," — полагает Смилтенс.

Что сейчас говорится в законе?

Редакция закона сейчас гласит, что общественные электронные средства массовой информации создают передачи, их фрагменты и другие услуги на языках национальных меньшинств "для содействия чувству принадлежности всех жителей Латвии к государству, интеграции общества в Латвии как в национальном государстве и углублению понимания общественных, социальных и культурных процессов".

Закон устанавливает, что у общественных электронных средств массовой информации есть обязанность создавать как минимум одну программу в качестве национальной программы на государственном языке, но если создается несколько программ, то нет обязательства создавать все их на государственном языке. Согласно указанным правовым нормам, часть контента — часть программы или даже вся программа — должна быть создана на иностранном языке, считает NEPLP.

"Сатверсме никоим образом не предполагает обязательство государства предоставлять представителям национальных меньшинств информацию на одном или нескольких языках меньшинств, также Сатверсме не предполагает выделение одного или лишь нескольких языков меньшинств," — утверждает NEPLP.

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