В следующем году внешний долг Латвии составит 21 млрд евро. Мы снова живем в долг, и госбюджет 2025 года – это путь в бездну, заявил в эфире программы Латвийского радио 4 "Домская площадь" депутат Сейма, лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс, цитирует LSM+.

Он считает, что такими темпами займов Латвия увеличит свой внешний долг в течение 10 лет до 50 млрд евро. По его словам, только за обслуживание долга — или погашение процентов — Латвия заплатит в следующем году 500 млн евро (для сравнения: весь бюджет образования Латвии в 2024 году составляет 120 млн евро — прим. ред.).

Шлесерс подчеркнул, что в стране не думают о том, как зарабатывать, и его предложения в этой сфере игнорируются.

"Я уже в течение года предлагаю властям Риги реальный способ заработка. Вместо того, чтобы давать субсидии Air Baltic, давайте на 50 млн евро выкупим у них все дешевые билеты и предложим их зарубежным туристам. Оплатил две ночи проживания в рижском отеле — получи бесплатный билет в Ригу. И люди поедут, и начнут тратить деньги, и ходить в рестораны. Это может привлечь в казну около полумиллиарда евро. Таким образом, инвестируя 50 млн, мы получим 100 млн", — сказал Шлесерс.

Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica Шлесерс назвал "бедой" и считает, что у этого проекта нет будущего: "Лучше списать то, что уже проинвестировано, чем лезть в еще более глубокую долговую яму", - отметил оппозиционный политик.

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