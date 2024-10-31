В Литве в четверг, 31 октября, открыт символический таймер, который отсчитывает последние 100 дней до отключения энергосистем стран Балтии от контролируемого Россией кольца BRELL и их подключения к сетям Европейского Союза (ЕС). Таймер с обратным отсчетом установлен в Музее энергетики и техники в Вильнюсе. Министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис выступил на символическом мероприятии с речью, сообщает LSM.

"Этот поворотный момент стал возможен благодаря единству стран Балтии и, следуя видению Европейского Союза, знаменует кульминацию пути, начатого в 2009 году", — отметило Министерство климата и энергетики Латвии, подчеркивая значение события.

Для того чтобы отметить это важное событие и разработать стратегию для будущего энергосистем Балтии, 31 октября в Вильнюсе собрались министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис, министр климата и энергетики Латвии Каспарс Мелнис (Союз зеленых и крестьян) и заместитель генерального секретаря по вопросам энергетики и полезных ископаемых Эстонии Янус Уйга. К ним присоединились руководители операторов сетей стран Балтии — "AST" (Латвия), "Litgrid" (Литва) и "Elering" (Эстония), чтобы обсудить ход синхронизации и завершить подготовительные работы.

На встрече руководители энергетической политики стран Балтии рассмотрели последние обновления по процессу синхронизации и вновь подтвердили, что согласование энергосистем Балтии с континентальной сетью идет по графику.

"Через 100 дней завершится 15-летнее планирование и будут окончены важнейшие инфраструктурные улучшения. В феврале, подключившись к европейской энергосети, страны Балтии станут действительно независимыми в плане энергоснабжения. Мы навсегда прощаемся с последним реликтом советской эпохи — сетью BRELL", — подчеркнул Мелнис.

Он также отметил, что, несмотря на разные подходы к развитию возобновляемых источников энергии, работа по подключению к европейской сети велась согласованно и последовательно. "Обратный отсчет напоминает нам о проделанном пути и ясно обозначает начало новой эры. Когда таймер дойдет до нуля, мы будем отключены от BRELL и направимся к интеграции в европейскую энергосеть", — резюмировал латвийский министр.

Этот момент имеет большой символизм, уверен Мелнис.

"Если оглянуться на то, с чего мы начинали, и на весь путь, который прошли, — это был нелегкий путь, ведущий через энергетические блокады, отключения трубопроводов, резкий рост затрат для потребителей и через Белорусскую атомную электростанцию в нашем регионе. Но мы оставались верны своему видению и четкой цели", — сказал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

"Отказ от неприятных партнеров был нашей долгосрочной целью" — подчеркнула министр Литвы Ингрида Шимоните.

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