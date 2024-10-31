Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии приглашают граждан подавать заявки на участие в базовом курсе для солдат резерва. Курс предназначен для граждан страны в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют военного опыта, но хотят добровольно пройти основное обучение, сообщили порталу Delfi в Министерстве обороны.

В рамках обучения резервисты освоят индивидуальные военные навыки, включая обращение с оружием, стрельбу, использование связи, а также полевой бой, ориентирование и основы медицинской помощи. Кроме того, их обучат тактике ведения боя в составе подразделения.

Курс будет проходить как очно, в классах, так и на открытой местности. Резервистам предоставят жилье в казармах или палатках, форму, необходимую экипировку и питание, а также дневные выплаты в размере 14 евро.

Кроме того, за каждый день обучения они получат компенсацию в 41,75 евро, которая поступит на их банковский счет в течение месяца после окончания курса.

Заявки на участие могут подать граждане Латвии с базовым образованием и знанием госязыка на уровне B1, не имеющие военной подготовки.

Кандидатам также нужно пройти медицинскую комиссию, чтобы подтвердить пригодность к службе.

Занятия будут проходить в Алуксне, с выходными днями 15–16 и 23 февраля.

В 2025 году курс пройдет дважды — зимой и летом. Зимняя трехнедельная сессия намечена с 8 февраля по 1 марта, а подать заявки на нее можно до 29 ноября текущего года на сайте klustikaravirs.lv.

После прохождения курса участники, которые успешно принесут присягу, получат удостоверение солдата, приказ о зачислении в резерв и статус военнообязанного латвийских вооруженных сил.

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