Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии приглашают граждан подавать заявки на участие в базовом курсе для солдат резерва. Курс предназначен для граждан страны в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют военного опыта, но хотят добровольно пройти основное обучение, сообщили порталу Delfi в Министерстве обороны.
В рамках обучения резервисты освоят индивидуальные военные навыки, включая обращение с оружием, стрельбу, использование связи, а также полевой бой, ориентирование и основы медицинской помощи. Кроме того, их обучат тактике ведения боя в составе подразделения.
Курс будет проходить как очно, в классах, так и на открытой местности. Резервистам предоставят жилье в казармах или палатках, форму, необходимую экипировку и питание, а также дневные выплаты в размере 14 евро.
Кроме того, за каждый день обучения они получат компенсацию в 41,75 евро, которая поступит на их банковский счет в течение месяца после окончания курса.
Заявки на участие могут подать граждане Латвии с базовым образованием и знанием госязыка на уровне B1, не имеющие военной подготовки.
Кандидатам также нужно пройти медицинскую комиссию, чтобы подтвердить пригодность к службе.
Занятия будут проходить в Алуксне, с выходными днями 15–16 и 23 февраля.
В 2025 году курс пройдет дважды — зимой и летом. Зимняя трехнедельная сессия намечена с 8 февраля по 1 марта, а подать заявки на нее можно до 29 ноября текущего года на сайте klustikaravirs.lv.
После прохождения курса участники, которые успешно принесут присягу, получат удостоверение солдата, приказ о зачислении в резерв и статус военнообязанного латвийских вооруженных сил.