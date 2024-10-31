В ряде мест Латвии Служба неотложной медпомощи (СНМП) сокращает число бригад, выезжающих на вызовы по ночам. Продолжается и переход на бригады не из трех, а из двух сотрудников, заявила в интервью Латвийскому радио директор СНМП Лиене Ципуле, пишет LSM+. Она пообещала, что эти изменения не снизят качество услуг для пациентов.

Для "неотложки", по словам Ципуле, решение правительства сократить ее бюджет в будущем году на 1,6 млн евро было неожиданным. Пришлось пойти на реформы.

"Мы усмотрели возможности действовать, потому что одновременно с тем, что происходит вокруг бюджета, мы видим, что чрезвычайно высок запрос общества на то, чтобы мы, госуправление, стали эффективнее", — сказала глава службы.

Задачей "скорой" уже некоторое время было трансформироваться для более эффективной работы, пояснила Ципуле. В Латвии на фоне Европы — самое большое число бригад СНМП на душу населения:

Лиене Ципуле заверила, что на самих медуслугах "скорой" изменения негативно не отразятся. Не пострадает ни оперативность, ни способность бригад реагировать.

Глава СНМП указала, что все 109 пунктов "неотложки" и все 196 бригад продолжат дежурить в Латвии, как и до сих пор.

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