Sadales tīkls в связи с прогнозируемым штормом объявил повышенную оперативную готовность для устранения повреждений электросети. В таких погодных условиях сильный ветер может ломать деревья и ветви, повреждая линии электропередачи и вызывая перебои в электроснабжении. Поэтому, в компании призвали жителей заранее позаботиться о заряженных мобильных телефонах, компьютерах и других повседневных устройств и средств связи.

Согласно информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), в четверг вечером на территории страны усилится ветер, порывы которого достигнут 20-24 метров в секунду. А в ночь на субботу, 2 ноября, в прибрежных районах ветер может усилиться до 25-28 метров в секунду.

Sadales tīkls предупреждает: если в доме имеются особо чувствительные устройства, рекомендуется рассмотреть возможность их оснащения источниками бесперебойного питания (UPS).

Также рекомендуется заранее поставить личные автомобили в гараж, не оставлять на дворе неприкрепленные предметы, а при усилении ветра плотно закрыть окна и двери в доме.

Sadales tīkls следит за прогнозами метеорологов, подготовлена специализированная техника, а оперативные сотрудники, в том числе подрядчики предприятия, готовые немедленно приступить к устранению повреждений, работая в усиленном режиме, включая ночные смены при необходимости.

Как сообщалось, в Латвии объявлено оранжевое предупреждение о погоде: вечером 31 октября в Латвии, особенно в Риге и прибрежных районах, резко усилится ветер. В ночь на пятницу, а также 1 ноября он наберет силу шторма.

Напомним, Sadales tīkls — оператор электросети в Латвии, входящий в государственный концерн Latvenergo.

В 2023 году Sadales tīkls заработал 343,332 миллиона евро, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Также компания получила прибыль в размере 16,906 миллиона евро.

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