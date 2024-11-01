C 1 ноября этого года начал действовать запрет на нахождение в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.

Согласно поправкам, принятым осенью 2024 года, транспортные средства, зарегистрированные в Беларуси, которые находились на территории Латвии, нужно было либо вывезти, либо зарегистрировать для участия в дорожном движении по дорогам Латвии до 31 октября текущего года.

После установленного срока белорусские автомобили смогут въехать в Латвию только один раз для транзитного пересечения территории страны, заранее подав заявку через систему электронных услуг Дирекции безопасности дорожного движения.

Законопроект не касается лиц с ограниченной подвижностью, которые управляют принадлежащими им автомобилями, зарегистрированными в Беларуси, и въезжают в Латвию с целью навестить родственников.

Кроме того, по рекомендации Министерства иностранных дел, автомобили, зарегистрированные в Беларуси, смогут въехать в Латвию в особых случаях, связанных с безопасностью. В таких случаях лицам необходимо будет получить разрешение от Службы финансовой разведки для въезда на территорию Латвии.

Также Сейм разрешил гражданам Беларуси, которые получили в Латвии статус беженца или альтернативный статус, регистрировать в Латвии свои транспортные средства сроком до трёх лет.

В случае несоблюдения нового регулирования в Латвии может быть осуществлена конфискация зарегистрированных в Беларуси транспортных средств в пользу Украины.

Изменения в нормативные акты предусматривают обязанность владельцев автомобилей с белорусскими номерами, въехавших на территорию Латвии, зарегистрировать их в Латвии в установленные сроки, а также устанавливают ответственность за несоблюдение этой обязанности.

Как уже сообщалось, с 16 июля Служба государственных доходов (VID) запретила въезд в Европейский Союз (ЕС) через пункты пропуска на латвийско-белорусской и латвийско-российской границах автомобилям, зарегистрированным в Беларуси.

С начала этого года в Регистре транспортных средств и водителей Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) перерегистрировано 45 транспортных средств, которые ранее были зарегистрированы в Беларуси.

В ДБДД отметили, что из них перерегистрировано 11 легковых автомобилей, а 34 — различные исторические мотоциклы, произведенные еще во времена Советского Союза.

В Дирекции отметили, что большая часть перерегистрированных автомобилей это машины класса люкс, такие как Tesla, BMW, Mercedes-Benz и Jaguar.

В Дирекции также сообщили, что в целом количество перерегистраций невелико: с августа в Латвии перерегистрировано 17 транспортных средств с белорусскими номерами, восемь из которых — старые мотоциклы "Ява".

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