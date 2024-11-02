Зарплата директора школы не должна превышать зарплату учителя в два и более раза, считает Латвийский профсоюз работников образования и науки LIZDA), сообщает портал LSM.lv. Однако именно так обстоит дело в Кокнесской основной школе - центре развития, которая является специальным учебным заведением для детей с особыми потребностями.

Большая разница между зарплатой педагогов и руководства школы заставляет задавать вопрос о распределении государственной дотации - не слишком ли учебное заведение делает упор на хорошую зарплату для администрации, а не для сотрудников школы?

В Латвии более 30 специальных школ, в которых учатся 5500 детей с особыми потребностями. В этих образовательных учреждениях более трудная и эмоционально сложная работа ценится государством через большее финансирование. Среди всех латвийских основных школ - центров развития - в Кокнесской школе самое щедрое вознаграждение администрации школы. Годовая зарплата троих из четырех заместителей директора школы в прошлом году превысила 40 000 евро. У одного из них годовая зарплата составляла почти 48 000 евро, то есть около 4000 евро в месяц. В школе зарегистрировано 127 детей.

Для сравнения, в Валмиерской средней школе - центре развития "Гауяс красти", где учатся на 200 детей больше, годовая зарплата директора примерно на 20 000 меньше - 27 377,66 евро в год или 2 281 в месяц, а заместитель получает 2 593 евро брутто в месяц. И в других школах - центрах развития зарплаты руководителей не могут конкурировать с Кокнесе. Ближе всего к ней центр развития Рижской 1-й основной школы, где директор получает примерно 3500 евро, но, в отличие от Кокнесе, рижским школам дума выделяет еще и дополнительные средства. В Айзкраукльской краевой думе подчеркивают, что школа живет только за счет средств, выделяемых государством, самоуправление не финансирует их ни центом. Однако именно самоуправление утверждает зарплату директора школы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !