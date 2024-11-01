С 1 ноября по 31 марта на пляжах Юрмалы в районе Рижского залива разрешено находиться с собаками при условии, что домашнее животное будет на поводке.

Возможность находиться с домашними животными на пляже Юрмалы в осенне-зимний период была установлена поправками в обязательных правилах Юрмальской думы №24 от 28 сентября 2023 года "Правила содержания домашних животных на территории административной зоны города Юрмала", вступившими в силу 24 сентября этого года.

Поправки в обязательные правила были внесены на основании коллективного заявления жителей "О возможности гулять с собаками на пляжах Юрмалы", поданного в администрацию города Юрмала 30 января 2024 года. Проект поправок к правилам был опубликован для общественного обсуждения на сайте www.jurmala.lv с 9 июля по 23 июля 2024 года.

В ходе обсуждения было получено 28 отзывов: в девяти из них поддержали проект правил, отметив, что разрешение находиться с домашними животными на пляже приближает Юрмалу к принятой в других европейских странах практика; 19 отзывов выступили против утверждения проекта правил, аргументируя это рисками загрязнения и безопасности.

Учитывая, что коллективное заявление "О возможности гулять с собаками на пляжах Юрмалы" было подано 479 лицами с соответствующим статусом подписавших, а число полученных в ходе общественного обсуждения возражений оказалось относительно невелико, были разработаны поправки к правилам.

Депутаты утвердили поправки на заседании Юрмальской думы 29 августа, и правила вступили в силу с 24 сентября.

Напомним, с 1 апреля по 31 октября действовал запрет на пребывание, выгул и купание домашних животных на пляже. Запрет на нахождение с собакой на пляже обычно сохраняется с апреля до конца октября, когда пляж посещают многие отдыхающие. Это сделано с целью обеспечения санитарной чистоты, соблюдения гигиенических норм и качества воды на купальных зонах, а также ради безопасности людей. За соблюдением правил следит полиция самоуправления Юрмалы.

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