Оппозиционные фракции Рижской думы "Прогрессивные" и "Согласие" подали прошение об отстранении Линды Озолы ("Код для Риги") от должности вице-мэра столицы. Также оппозиция считает, что упразднение должности одного из вице-мэров позволило бы сэкономить средства самоуправлению.

Под прошением об отставке Линды Озолы стоят подписи 21 депутата от оппозиции. Согласно первой части 19-й статьи Закона "О самоуправлениях", потребовать отставку мэра или вице-мэра могут минимум треть депутатов в думы. В Рижской думе 60 депутатов, соответственно, минимум 20 - это треть.

Оппозиция обосновывает это требование необходимостью более эффективного и продуманного использования ресурсов самоуправления, "особенно в этот сложный период планирования бюджета".

Должность заместителя председателя Рижской думы, которая включает в себя функции обеспечения безопасности, борьбы с коррупцией и прозрачности, обходится самоуправлению примерно в 130 000 евро в год, отмечает оппозиция. Оппозиция подчеркивает, что аналогичные функции уже выполняет Комитет по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, который занимается решением этих вопросов. Поэтому необходимо оценить, насколько оправдано дублирование этой должности в муниципалитете.

"Сейчас недопустимо, чтобы муниципалитет тратил сотни тысяч евро на дублирование функций, когда полномочия комитета думы мог бы эффективно выполнять один руководитель структурного подразделения. За этот сферу должна быть единая политическая ответственность, и этот шаг свидетельствует о готовности муниципалитета работать более эффективно", - заявил лидер фракции "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс.

Анализ заседаний и объема работы комитета показал, что в 2024 году комитет провел 12 заседаний, рассмотрел 22 вопроса и 12 проектов решений - значительно меньше, чем другие комитеты Рижской думы, отмечает оппозиция. Это свидетельствует о необходимости усиления политического лидерства в комитете, централизации позиции на одной должности - руководителя комитета, что позволит одновременно сэкономить значительные ресурсы самоуправления и улучшить процесс принятия решений, считает фракция.

Оппозиция обращает внимание на то, что должность Озолы была создана для того, чтобы обеспечить для фракции "Код для Риги" равноценное представительство в коалиции. Однако, учитывая, что "Код для Риги" планирует участвовать в муниципальных выборах по общему списку с "Новым Единством", сохранение этой должности больше не является необходимым для поддержания баланса в Рижской думе.

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