Президентские выборы в США вызывают связанные с неопределенностью в вопросах поддержки Украины и НАТО опасения, заявила в пятницу премьер-министр Эвика Силиня отвечая на вопрос журналистов по поводу возможного влияния смены власти в США на поддержку Украины и НАТО.

Основное беспокойство связано с неопределенностью, которая может продлиться некоторое время и "пошатнуть некоторые аспекты нашей безопасности", подчеркнула Силиня. Она отметила, что при одном лидере США уровень неопределенности выше, чем при другом.

При этом премьер-министр этим летом получила "как минимум пять различных заверений", что Конгресс США, Сенат и Белый дом понимают: эта политика должна быть стабильной и не может подвергаться изменениям на международной арене.

"Мы, безусловно, будем уважать выбор граждан США на выборах и работать с любой администрацией, с любым политическим руководством, которое выберут граждане Америки," - заверила премьер-министр.

Она признала, что вопрос политически сложный, однако призвала не преувеличивать ситуацию.

"Я считаю, что в ближайшее время в Сейме не предвидится никаких потрясений, и мы четко придерживаемся единой политики. Мы будем защищать свою страну, независимо от того, что происходит в мире" - заявила Силиня.

Напомним, на президентских выборах в США 5 ноября будут соревноваться бывший президент - кандидат от республиканцев Дональд Трамп и кандидат от демократов, нынешний вице-президент Камала Харрис.

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