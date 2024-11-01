Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) к 21 часам сегодня уже выполнила 57 вызовов, связанных с устранением последствий сильного ветра, сообщает агентство LETA со ссылкой на службу.

Больше всего вызовов зарегистрировано в Видземе — 17. В Рижском регионе поступило шесть вызовов, в Земгале и Рижском регионе — по десять, в Курземе и в Риге — по семь, а в Латгале — шесть вызовов. Информация по ещё двенадцати заявкам передана другим службам.

Чаще всего поступали сообщения о деревьях, упавших на проезжую часть. Например, в Приекульской волости, а также в Цесисском крае на дорогах упало несколько деревьев. В Риге на трёх жилых домах ветер повредил конструкции.

В пятницу западный ветер в Латвии усилится до 18-23 метров в секунду, а местами на побережье — до 30 метров в секунду, предупредили синоптики.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !