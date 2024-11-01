Полным ходом идут работы по строительству инфраструктуры на границе Латвии с Россией и Белоруссией, сообщили агентству LETA в Министерстве внутренних дел.

Сегодня состоялось очередное заседание Комитета по надзору за строительством инфраструктуры внешней границы. Участвующие в строительстве охранной инфраструктуры на сухопутной границе учреждения проинформировали о прогрессе в строительстве инфраструктуры.

Так, на латвийско-белорусской границе полностью завершено строительство пограничного забора длиной около 145 километров. Также построены патрульные дорожки для передвижения транспортных средств длиной 63,85 км. Патрульные дорожки из настила сооружены на 18,53 км, а понтонные дорожки — на 1,75 км. Их строительство будет продолжаться до конца года на всём протяжении границы в 173 км.

На участке у реки Даугава на латвийско-белорусской границе продолжается установка шести металлических башен связи, подъездных дорог и патрульной дорожки длиной 16,7 км. Начаты строительные работы по возведению пяти башен связи и подъездных дорог к ним, которые также планируется завершить до конца года. Построенные башни и дороги обеспечат наблюдение за внешней сухопутной границей страны на участке у Даугавы.

Что касается охранного забора на границе с Россией, из запланированных 178,85 км уже построено 128,2 км, часть из которых была возведена при поддержке Национальных вооружённых сил. Ожидается, что строительство забора на всём запланированном участке завершится к концу года, за исключением участков протяжённостью чуть менее 29 км, которые обещают достроить в следующем году.

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