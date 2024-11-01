Статус официального языка Европейского Союза (ЕС) за 20 лет позволил латышскому языку развиваться, заявила заместитель госсекретаря Министерства иностранных дел (МИД) Ингрида Левренце на посвященной вопросам многоязычия ЕС конференции под названием "Латышский язык в Европейском Союзе — взаимное обучение и просвещение".

В этом году лингвисты, преподаватели, переводчики и специалисты других областей обсуждали вопросы взаимного обучения и просвещения в процессе перевода актов ЕС, сообщили агентству LETA в МИД. На конференции были рассмотрены актуальные вопросы развития профессии переводчика и необходимого для этого образования.

Участники конференции также обсудили такие важные аспекты, как терминология, работа юристов-лингвистов и вклад латвийских экспертов в разработку законодательных актов ЕС. Кроме того, на конференции было уделено внимание будущему многоязычия и роли переводчика в дальнейшей перспективе.

Открывая конференцию, заместитель госсекретаря МИД по европейским вопросам особо отметила работу сотрудников переводческих служб ЕС, которые помогают сделать терминологию ЕС доступной для латвийских граждан и специалистов.

Учитывая тему конференции, связанную с взаимным обучением и просвещением, заместитель госсекретаря подчеркнула растущую роль искусственного интеллекта в сфере перевода. Левренце заявила, что искусственный интеллект должен продолжать оставаться помощником в переводе, однако он не может заменить языковых специалистов.

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