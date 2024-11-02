В субботу утром нарушено электроснабжение почти 4000 клиентов АО "Sadales tīkls" по всей Латвии, сообщили в компании. Самые крупные перебои зафиксированы в Видземе - в Саулкрастском и Лимбажском краях.

"Sadales tīkls" работает в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить электроснабжение.

Предприятие сообщает, что к утру субботы было устранено 188 повреждений, но из-за сильного ветра возникают новые. Повреждения электросетей по всей стране устраняют более 100 аварийных бригад.

Щит на рельсах: движение 1-го трамвая восстановлено

В Риге на перекрестке Бривибас гатве и улицы Шмерля на контактную сеть трамвая и рельсы упала металлическая конструкция. В итоге трамвай 1-го маршрута в субботу утром курсировал на участке "Иманта"-"45.vidusskola"-"Иманта". Около 13.00 часов движение было полностью восстановлено. Об этом сообщает предприятие Rīgas satiksme.

1.maršruta tramvajs kursē posmā "Imanta" - "45.vidusskola" - "Imanta". Jo Brīvības gatves/ Šmerļa krustojumā uz tramvaja kontakttīkla un sliedēm uzkritusi metāla konstrukcija. Atbildīgie dienesti jau strādā, lai tramvaja kustība tiktu atjaunota pēc iespējas ātrāk. pic.twitter.com/I6G2JbfH5b — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) November 2, 2024

Ответственные службы работают над тем, чтобы как можно скорее восстановить движение трамваев.

Предприятие также сообщает, что из-за урагана нарушился обмен данными о транспортных средствах в режиме реального времени, поэтому пассажиров просят ознакомиться с расписанием на сайте предприятия для планирования маршрута.

Электрички снова ходят, но медленно

В субботу днем движение поездов на участке Саулкрасты-Скулте было восстановлено, но поезда будут ходить с пониженной скоростью, сообщает AS "Pasažieru vilciens" (PV).

Повреждения, нанесенные ураганом железнодорожной линии Скулте, устранены, движение поездов восстановлено по всей длине линии, но поезда будут ходить с пониженной скоростью и возможны задержки.

Как сообщалось пассажирские перевозки на участке железной дороги Саулкрасты-Скулте в субботу утром осуществляются автобусами, сообщает предприятие "Latvijas dzelzceļš" (LDz). На этом участке сильный ветер повалил деревья, и работы по расчистке железнодорожных путей еще продолжаются.

В связи с этим в субботу утром на этом участке были отменены поезда Рига (5:13) - Скулте (6:22), Скулте (4:50) - Рига (5:59), Скулте (5:50) - Рига (6:59) и Скулте (6:50) - Рига (7:59).

Предприятие "Pasažieru vilciens" ранее распространило предупреждение о том, что из-за бури в расписании поездов могут быть сбои до воскресенья, 3 ноября.

В пятницу вечером из-за бури движение поездов было нарушено и на линии в Тукумс.

Поваленные деревья и сорванные крыши

Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) до 8.30 субботы выехали на 131 вызов, связанный с последствиями сильного ветра. Наибольшее количество вызовов зарегистрировано в Видземе - 42. В Рижском районе поступило 26 обращений, в Риге - 23, в Земгале и Латгалии - по 14, а в Курземе - 12.

Еще по 36 заявкам информация передана в другие службы.

Большинство сообщений касалось деревьев, упавших на проезжую часть. Например, в Приекули Цесисского района на дорогу повалено сразу несколько деревьев. В некоторых случаях деревья падали на линии электропередач.

В Риге у восьми жилых домов ветром сорвало конструкции - часть фасада на улице Тинужу, часть крыши на улице Аристида Бриана и Бривибас гатве, а также оторвало рекламный щит на Бривибас гатве в Риге.

В Ропажском самоуправлении дерево упало на автомобиль.

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