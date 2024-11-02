После длительного выздоровления сова, которую нашли тяжело раненой на Таллинском шоссе, оказалась в новом доме — в заповеднике на природных тропах Лигатне. Посетители назвали сову Крипатиней. Птица уже освоилась в новой среде и проводит время с другими совами, cо ссылкой наУправление охраны природы пишет LSM+.

Раненую сову нашли в декабре 2022 года на Таллинском шоссе. Предположительно, птица пострадала, столкнувшись с грузовиком. Ее доставили в Рижский зоопарк, где ветеринары констатировали у совы сильные повреждения глаза и головы. Сову удалось спасти, но последствия травмы оказались необратимыми, и восстановить глаз не удалось.

Поскольку птица больше не сможет выжить в дикой природе, ее обеспечили новым домом — на природных тропах Лигатне. Сейчас там живут три совы.

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