В воскресенье утром обледенели дороги в окрестностях Огре, Екабпилса, Валмиеры и Прейли, сообщили агентству LETA представители VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
По данным на утро 3 ноября, сложные условия движения на Видземском шоссе (А2) - на участке от поворота на Цесис до поворота на Раунас, на Валмиерском шоссе (А3) - на участке от Сталбе до Валмиеры, на Даугавпилсском шоссе (А6) - на участке от Огре до Екабпилса, на шоссе Гребнево-Резекне-Даугавпилс-Медуми (А13) на участке от Рушеницы до Шпоги, а также на региональной автомагистрали Тинужи-Кокнесе (Р80) на участке от Рижской объездной дороги до поворота на Скривери.
Водителям следует быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасной дистанции.
В компании Latvijas valsts ceļi также сообщают, что на дорогах может образовываться так называемый "черный лед", который внешне невидим, а водитель чувствует его только тогда, когда начинает маневрировать автомобилем - тормозить, маневрировать рулем и педалями.