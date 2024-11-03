По данным на утро 3 ноября, сложные условия движения на Видземском шоссе (А2) - на участке от поворота на Цесис до поворота на Раунас, на Валмиерском шоссе (А3) - на участке от Сталбе до Валмиеры, на Даугавпилсском шоссе (А6) - на участке от Огре до Екабпилса, на шоссе Гребнево-Резекне-Даугавпилс-Медуми (А13) на участке от Рушеницы до Шпоги, а также на региональной автомагистрали Тинужи-Кокнесе (Р80) на участке от Рижской объездной дороги до поворота на Скривери.