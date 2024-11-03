Государственная погранохрана, как и родственные ей учреждения, публично приглашает потенциальных сотрудников подавать заявление на работу в Службу специальных операций "Сигма" (Sigma), говорится в сообщении Пограничной службы.

Заявку на отбор для работы в Службе спецопераций "Сигма" необходимо отправить до 31 января 2025 года на электронный адрес sigma29@rs.gov.lv.

Потенциальный будущий сотрудник спецподразделения Sigma должен иметь латвийское гражданство, знание национального языка на высшем уровне, соответствие здоровья и психологических характеристик требованиям МВД, а также среднее или высшее образование.

Кроме того, есть ограничение по возрасту - до 30 лет. Но если кандидат проходит службу в Национальных вооруженных силах (НВС) или в структурных подразделениях МВД, то возрастное ограничение повышено до 35 лет.

Проверка физической готовности и психологическая оценка кандидата будут проводиться в соответствии с положением Кабмина о службах в органах внутренних дел. По каждой дисциплине проверки физпогодтовки необходимо набрать не менее пяти баллов. Также кандидаты должны показать свою физподготовку в таких дисциплинах, как плавание (не менее 400 метров за 12 минут), жим штанги лежа и тест Купера (интервальный бег).

Служба специальных операций "Sigma" — наиболее элитное и развитое структурное подразделение Государственной пограничной авиации и управления специальных операций. Это специально организованное, обученное и оснащенное структурное подразделение, осуществляющее в установленном порядке спецоперации в ситуациях, угрожающих жизни, с использованием специального оружия и технических средств.

Ранее стало известно, что через объявления на своих сайтах или в социальных сетях новых сотрудников также ищут антитеррористическое подразделение Госполиции "Омега", отряд специального назначения Национальных вооруженных сил, Служба государственной безопасности. Кроме того, Управление по защите Конституции через публичные объявления готово пополнить штат сотрудниками разведки, а Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) - оперативными работниками.

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