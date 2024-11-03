За нарушение санкций в отношении России и Беларуси следует давать реальные тюремные сроки, чтобы создать сдерживающий эффект, заявил в интервью агентству LETA заместитель руководителя Службы финансовых расследований Латвии (FID) Паулис Ильенковс.

Он указал, что FID не занимается ведением уголовных производств, поэтому ведомство не располагает информацией о том, сколько компаний нарушили санкции по незнанию, а сколько - умышленно: "Фактиически это надо рассматривать в ходе уголовного процесса, каковы есть доказательства".

Заместитель руководителя Службы финрасследования отметил, что если компания весь период своей деятельности экспортировала в Россию товары, которые сейчас подпадают под санкции, и вдруг в марте 2022 года у компании появится новый партнер по сотрудничеству в Казахстане, который зарегистрирован недалеко от российской границы и в котором работает всего один сотрудник, ранее работавший в РФ, то можно предположить, что эта латвийская компания отлично знает, что делает.

Паулис Ильенковс добавил, что пока рано говорить о стабильной судебной практике по делам о нарушении санкций.

"Требуются, конечно, реальные наказания с лишением свободы, чтобы создать сдерживающий эффект при нарушении санкций. Насколько мне известно, окончательных решений суда о лишении свободы в Латвии пока не было. Но имелись случаи, которые закончились крупными и сдерживающими штрафами", - сообщил он.

Представитель FID сказал, что расследование некоторых дел может оказаться затруднительным. Особенно тех дел, которые требуют трансграничного сотрудничества с другими странами. А в других случаях также сложно установить, что человек нарушил санкции умышленно.

Ильенковс отметил, что Служба финрасследований иногда отправляет информацию в Таможенное управление, чтобы в его систему вносилась информация, что у конкретного коммерсанта есть подозрительные операции. Тогда таможня уделяет больше внимания деятельности этого коммерсанта.

В свою очередь, таможня предоставляет в FID информацию обо всех грузах, отклоненных из-за санкций.

"Здесь очень важно объединить информацию о реальном товаропотоке, который лучше видит таможня, с финансовым потоком, который лучше видит FID. Сопоставив эту информацию, часто можно обнаружить интересные вещи, О чем мы потом сообщаем следственным органам", - сказал замглавы FID.

Паулис Ильенковс также указал, что ведется очень активная работа, чтобы власти выработали общее понимание того, какой объем информации является достаточным для доказательства того, что имело место нарушение санкций.

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